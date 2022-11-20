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Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск из Великого Устюга

Сегодня, 04:15
Фото: пресс-служба РЖД
Новогодний поезд прибудет в Новосибирск с Дедом Морозом

В Новосибирск 24 ноября приедет поезд Деда Мороза

24 ноября в Новосибирск прибудет поезд с Дедом Морозом, подробнее о путешествии рассказали в пресс-службе РЖД.

Поезд с Дедом Морозом отправится из Великого Устюга 22 октября – он будет путешествовать по стране. В Новосибирск символ Нового года приедет 24 ноября.

На вокзале Новосибирск-Главный для детей и их родителей подготовлена развлекательная программа, в которой выступят артисты и аниматоры. Принять участие в праздничной программе сможет любой желающий, однако, вход платный.

Чтобы увидеть поезд с Дедом Морозом, необходимо купить билет: для детей от 6 до 13 лет стоимость составила 1950, для ребенка от 3 до 6 с сопровождением взрослого – 2450 рублей.

Поезд остановится в Новосибирске с 10:25 до 18:30. Следом путешествие поезда продолжится по сибирским городам. Он заедет в Новокузнецк, Томск, Тайгу, Барнаул, Омск и другие российские города.

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#Эмилия Губарева#Новый год#Новосибирск#Дед Мороз
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