Мэрия Новосибирска заказала третью елку к Новому году

В Новосибирске покупают три елки к Новому году 2023

Две новогодних ели закупила мэрия Новосибирска к Новому году в ноябре 2022 года, но этого оказалось недостаточно. В начале декабря город покупает еще одну аналогичную ель с украшением для верхушки, начальная цена контракта 961,6 тыс. рублей, в каком районе города установят елку пока неизвестно.

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