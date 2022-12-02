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Мэрия Новосибирска заказала третью елку к Новому году

Сегодня, 05:18
Фото: atas.info
На монтаж новогодней ели в Театральном сквере Новосибирска потратят в 2022 году 1,63 млн рублей

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Две новогодних ели закупила мэрия Новосибирска к Новому году в ноябре 2022 года, но этого оказалось недостаточно. В начале декабря город покупает еще одну аналогичную ель с украшением для верхушки, начальная цена контракта 961,6 тыс. рублей, в каком районе города установят елку пока неизвестно.

Изначально стоимость контракта составляла 1,9 млн рублей, на которые предполагалось купить для Новосибирска две искусственных ели высотой от 12 метров, заказчик - "Городской центр наружной рекламы". В сумму контракта входили не только ели, но и светящиеся украшения для верхушек.

В результате торгов определился поставщик, который предложил наименьшую цену - 1,086 млн рублей. Компания из Московской области ООО "ТПК "Русская елка" поставила искусственные ели российского производства поставили по цене 513 тыс рублей каждая плюс два украшения для верхушек по 30 тыс. рублей. Известно, что одна из елок будет установлена в Советском районе.

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В конце ноября на сэкономленные от первого контракта деньги было решено закупить еще одну аналогичную ель, о чем свидетельствует новый контракт на сайте госзакупок с начальной стоимостью 961 тыс. рублей, в которые входят уличная новогодняя ель световая макушка. 

Расходы на елки не сократили, несмотря на то, что новогодний бюджет был значительно урезан в связи с проведением СВО - 25 млн рублей из новогоднего бюджета направили семьям мобилизованных.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Елка#Мэрия Новосибирска
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