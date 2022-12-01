В рабочем поселке Линево новогоднюю ель обновили еще в октябре. Изначально Администрация поселка планировала потратить на искусственную новогоднюю елку и украшения для нее 2,1 млн рублей, в том числе на саму ель - 915 тыс. рублей. В результате торгов цена контракта уменьшилась почти вдвое, елку закупили по цене 540 тыс. рублей, еще 717 тыс. потратили украшения, в том числе, 175 тыс. на подиум, и 288 тыс. на две гирлянды. Поставщик - компания ООО "ТПК "РУССКАЯ ЁЛКА" из города Коломна, Московской области.