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В поселке Линево планировали потратить больше 2 млн на новогоднюю елку

Сегодня, 10:13
Фото: Антон Засимов / 1MI
Новогодняя ель - символ Нового года

Сколько потратили на новогоднюю елку в поселке Линево Новосибирской области

Администрация рабочего поселка Линево заранее озаботилась покупкой новогодней ели - 4 октября на сайте госзакупок была размещена заявка на 2 млн 132 тыс. рублей для приобретения искусственной новогодней ели с комплектом украшений. В результате торгов стоимость контракта сократилась почти в вдвое.

В рабочем поселке Линево новогоднюю ель обновили еще в октябре. Изначально Администрация поселка планировала потратить на искусственную новогоднюю елку и украшения для нее 2,1 млн рублей, в том числе на саму ель - 915 тыс. рублей. В результате торгов цена контракта уменьшилась почти вдвое, елку закупили по цене 540 тыс. рублей, еще 717 тыс. потратили украшения, в том числе, 175 тыс. на подиум, и 288 тыс. на две гирлянды. Поставщик - компания ООО "ТПК "РУССКАЯ ЁЛКА" из города Коломна, Московской области.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирская область#Новогодние каникулы#Елка
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