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Мэр Новосибирска потребовал починить гирлянды и пообещал дать урок электротехники

Сегодня, 04:53
Фото: atas.info
Мэр Новосибирска готов сам взять в руки отвертку и тестер

Новогоднюю иллюминацию потребовал починить мэр Новосибирска

Анатолий Локоть потребовал от городских служб наладить неработающие звенья новогодней уличной иллюминации и готов лично дать рабочим мастер-класс

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился тем, что часть новогодних уличных гирлянд в городе уже не горят и потребовал от своих подчиненных наладить работу праздничной иллюминации до конца текущей недели.

"Если кто-то не может справиться, я готов лично провести урок по электротехнике. Я научу, как держать отвертку, как работать тестером, как искать неисправности", - заявил Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 20 декабря.

Действующий мэр Новосибирска в 1981 году закончил Новосибирский электротехнический институт по специальности "инженерная электрофизика".

 

Власти Новосибирска потратили на новогодние гирлянды в 2022 году 4,37 млн руб. Это на 821,1 тыс. руб. больше, чем в 2021-м.

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#Город#Новосибирск#Новый год#Иллюминация#Мэр Новосибирска
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