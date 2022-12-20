Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился тем, что часть новогодних уличных гирлянд в городе уже не горят и потребовал от своих подчиненных наладить работу праздничной иллюминации до конца текущей недели.
"Если кто-то не может справиться, я готов лично провести урок по электротехнике. Я научу, как держать отвертку, как работать тестером, как искать неисправности", - заявил Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 20 декабря.
Действующий мэр Новосибирска в 1981 году закончил Новосибирский электротехнический институт по специальности "инженерная электрофизика".
Власти Новосибирска потратили на новогодние гирлянды в 2022 году 4,37 млн руб. Это на 821,1 тыс. руб. больше, чем в 2021-м.