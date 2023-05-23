Вахтовику из СНГ понравился спасательный жилет

Вахтовик, направлявшийся в Комсомольск-на-Амуре, пояснил, что спрятал жилет в карман еще на борту самолета во время инструктажа. Пассажиру так понравилось спасательное средство, что он решил положить его в куртку. При этом украденный жилет стоит более семи тысяч рублей.