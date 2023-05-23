Вахтовику из СНГ понравился спасательный жилет

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
«В дежурную часть в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что у 42-летнего жителя одной из стран Центральной Азии обнаружен авиационный спасательный жилет», - рассказали в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Украденную вещь обнаружили практически сразу, поскольку укравший его мужчина вернулся в Толмачево и неудачно прошел повторный досмотр. Спасательный жилет был найден в кармане куртки.
Вахтовик, направлявшийся в Комсомольск-на-Амуре, пояснил, что спрятал жилет в карман еще на борту самолета во время инструктажа. Пассажиру так понравилось спасательное средство, что он решил положить его в куртку. При этом украденный жилет стоит более семи тысяч рублей.
Теперь мужчине вместо работы вахтовым методом придется ответить за содеянное. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.