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Published Сегодня, 13:19

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В Новосибирске больше месяца ищут бурятского вахтовика

3 мая 2023, 13:19
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Мужчина пропал больше месяца назад

В Новосибирске больше месяца ищут бурятского вахтовика

Новосибирские волонтеры заняты поисками уроженца Улан-Удэ Эрдэни Будаева. Мужчина не выходил на связь больше месяца.

«Мужчина пропал 30 марта этого года. Ранее не пропадал», - сообщается в соответствующем посте паблика «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что мужчина уехал на вахту из Улан-Удэ. В Новосибирске Эрдэни Будаев вышел из поезда и с тех пор не выходил на связь. Последний раз он мог находиться в Ленинском районе.

Пропавший забайкалец был одет в синюю курку и джинсы, зеленую вязаную шапку и черные кроссовки. Рост вахтовика составляет 167 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Если вам известно что-то о местонахождении Эрдэни, сообщите в «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или в службу 112.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Пропал#Розыск#Волонтеры
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