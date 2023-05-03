В Новосибирске больше месяца ищут бурятского вахтовика

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
«Мужчина пропал 30 марта этого года. Ранее не пропадал», - сообщается в соответствующем посте паблика «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что мужчина уехал на вахту из Улан-Удэ. В Новосибирске Эрдэни Будаев вышел из поезда и с тех пор не выходил на связь. Последний раз он мог находиться в Ленинском районе.
Пропавший забайкалец был одет в синюю курку и джинсы, зеленую вязаную шапку и черные кроссовки. Рост вахтовика составляет 167 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.
Если вам известно что-то о местонахождении Эрдэни, сообщите в «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или в службу 112.