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Арест замглавы Кировского района Новосибирска Шишкина – причина и подробности

7 апреля 2023, 01:21
Фото: 1MI
Замглавы сейчас в СИЗО

В Новосибирске арестовали замглавы Кировского района Шишкина

Заместителя главы администрации Кировского района Александра Шишкина арестовали в Новосибирске по подозрению во взятке в крупном размере, сообщает источник в правоохранительных органах.

Против чиновника было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что Александр Шишкин получил взятку в размере 250 тысяч рублей. Также его подозревают в содействии по сносу гаражей на территории муниципалитета.

В четверг, 6 апреля по решению Кировского районного суда, подозреваемого заключили под стражу до начала июня, пишет РБК-Новосибирск. Сейчас чиновник в СИЗО. Расследование дела продолжается.

Напомним, осенью прошлого года задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову. По данным следствия, она могла взять на работу своего мужа. Но это было указано только на бумаге, а на деле он не выполнял свои обязанности, но просто получал зарплату. Также Некрасова могла причинить ущерб бюджету в 29 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Арест#Сизо#Суд#Администрация района#Администрация#Общество#Криминал#Новосибирск
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