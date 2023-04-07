Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:24
Против чиновника было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что Александр Шишкин получил взятку в размере 250 тысяч рублей. Также его подозревают в содействии по сносу гаражей на территории муниципалитета.
В четверг, 6 апреля по решению Кировского районного суда, подозреваемого заключили под стражу до начала июня, пишет РБК-Новосибирск. Сейчас чиновник в СИЗО. Расследование дела продолжается.
Напомним, осенью прошлого года задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову. По данным следствия, она могла взять на работу своего мужа. Но это было указано только на бумаге, а на деле он не выполнял свои обязанности, но просто получал зарплату. Также Некрасова могла причинить ущерб бюджету в 29 млн рублей.