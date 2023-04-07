Напомним, осенью прошлого года задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову. По данным следствия, она могла взять на работу своего мужа. Но это было указано только на бумаге, а на деле он не выполнял свои обязанности, но просто получал зарплату. Также Некрасова могла причинить ущерб бюджету в 29 млн рублей.