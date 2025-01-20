atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 03:47

Published 20 января, 03:47

Modified 20 января, 03:49

Updated 20 января, 03:49

Женщину изнасиловали

Продюсер из Новосибирска готов помочь изнасилованной дознавательнице

20 января 2025, 03:47
Фото: 1MI. Женщину изнасиловали
Новосибирский продюсер выразил желание помочь жертве группового изнасилования.

Резонансный инцидент произошел в Уфе в 2018 году. Тогда молодая 23-летняя Гузель устроилась в отдел миграции МВД, где работала дознавательницей. Ее коллеги организовали корпоратив. Там женщину изнасиловали трое полицейских, которые перед этим ее напоили.

Гузель решилась добиться справедливости через суд. Обвиняемых защищали 17 адвокатов, однако ей удалось выиграть дело. Преступников осудили. Из органов сотрудница уволилась.

После ее личной трагедии она решила уйти в музыку, окончив институт по специальности «звукорежиссер». Теперь Гузель мечтает писать песни. Эта история тронула многих россиян, включая новосибирского продюсера Юрия Турцева.

Руководитель музыкального лейбла Soul Rhyme Label предложил помощь Гузель, пишет Om1 Новосибирск. Он готов продвинуть ее песни на различных платформах. Новосибирец ждет шаг навстречу от самой женщины.

В Новосибирске вынесли приговор за пьяное ДТП в центре города
Узнать подробнее
Читайте также:
Представился соседом: в Новосибирске отправили в тюрьму уголовника за убийство жертвыПедофила из Новосибирской области отправили в психбольницуБастрыкин после шоу проверит педофила-убийцу из Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Изнасилование#Суд#Дело#Музыка#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика