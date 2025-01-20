Продюсер из Новосибирска готов помочь изнасилованной дознавательнице

Posted 20 января, 03:47
Published 20 января, 03:47
Modified 20 января, 03:49
Updated 20 января, 03:49
Резонансный инцидент произошел в Уфе в 2018 году. Тогда молодая 23-летняя Гузель устроилась в отдел миграции МВД, где работала дознавательницей. Ее коллеги организовали корпоратив. Там женщину изнасиловали трое полицейских, которые перед этим ее напоили.
Гузель решилась добиться справедливости через суд. Обвиняемых защищали 17 адвокатов, однако ей удалось выиграть дело. Преступников осудили. Из органов сотрудница уволилась.
После ее личной трагедии она решила уйти в музыку, окончив институт по специальности «звукорежиссер». Теперь Гузель мечтает писать песни. Эта история тронула многих россиян, включая новосибирского продюсера Юрия Турцева.
Руководитель музыкального лейбла Soul Rhyme Label предложил помощь Гузель, пишет Om1 Новосибирск. Он готов продвинуть ее песни на различных платформах. Новосибирец ждет шаг навстречу от самой женщины.