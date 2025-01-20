Продюсер из Новосибирска готов помочь изнасилованной дознавательнице

Резонансный инцидент произошел в Уфе в 2018 году. Тогда молодая 23-летняя Гузель устроилась в отдел миграции МВД, где работала дознавательницей. Ее коллеги организовали корпоратив. Там женщину изнасиловали трое полицейских, которые перед этим ее напоили.