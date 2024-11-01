atas.info
ГлавноеВсе новости

Колывань

Выбрать дату
2024
Бастрыкин отреагировал на бездействие новосибирской полиции после жалоб женщины
Бывший муж отравляет жизнь своей экс-жены: в конфликтную ситуацию вмешался СКР.
1 ноября, 01:32
2023
«Горело снаружи»: в Колывани перед Новым годом многодетная семья осталась без жилья
Жительница поселка Колывань Юлия Морозова лишилась жилья. Частный дом сгорел днем 28 декабря, когда женщина поехала за продуктами.
29 декабря 2023, 10:53
Старейшую в Новосибирской области школу отремонтируют за федеральные средства
25 июля 2023, 07:37
Хирургический корпус в Колыванской ЦРБ построят построят за 876 миллионов рублей
Информация об этом появилась на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства».
24 января 2023, 09:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика