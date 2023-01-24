Хирургический корпус в Колыванской ЦРБ построят построят за 876 миллионов рублей

Издание «НГС» сообщает, что аукцион пройдет в рамках первого этапа реконструкции всей Колыванской ЦРБ.

Здание должно иметь 4 этажа, в нем будут расположены входные группы помещений, приемно-диагностическое отделение, подразделения клинической лаборатории и другие.

Внутреннюю отделку будут проводить в зависимости от функционального назначения помещений.

Строительство корпуса должно начаться с 6 марта нынешнего года, а завершиться — в августе 2025-го.