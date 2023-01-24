atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Хирургический корпус в Колыванской ЦРБ построят построят за 876 миллионов рублей

Сегодня, 09:17
Хирургический корпус для Колыванской ЦРБ должны возвести к середине 2025 года

В Новосибирской области начался аукцион на строительство хирургического корпуса ЦРБ

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства».

Издание «НГС» сообщает, что аукцион пройдет в рамках первого этапа реконструкции всей Колыванской  ЦРБ.
Здание должно иметь 4 этажа, в нем будут расположены входные группы помещений, приемно-диагностическое отделение, подразделения клинической лаборатории и другие.
Внутреннюю отделку будут проводить в зависимости от функционального назначения помещений.
Строительство корпуса должно начаться с 6 марта нынешнего года, а завершиться — в августе 2025-го. 

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины задержки строительства семи поликлиник.

#Хирургия#Строительство#Колывань#Аукцион#Общество#Здоровье#Новосибирская область
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
Сегодня, 08:41
Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
Сегодня, 03:45
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Сегодня, 03:25
Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения
Сегодня, 04:42
В Новосибирске ожидают гололед и заносы из-за мощной метели
Сегодня, 06:07
Новосибирский депутат отправился добровольцем на СВО
Сегодня, 09:09