Хирургический корпус в Колыванской ЦРБ построят построят за 876 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Издание «НГС» сообщает, что аукцион пройдет в рамках первого этапа реконструкции всей Колыванской ЦРБ.
Здание должно иметь 4 этажа, в нем будут расположены входные группы помещений, приемно-диагностическое отделение, подразделения клинической лаборатории и другие.
Внутреннюю отделку будут проводить в зависимости от функционального назначения помещений.
Строительство корпуса должно начаться с 6 марта нынешнего года, а завершиться — в августе 2025-го.
Ранее сообщалось, что на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины задержки строительства семи поликлиник.