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Китайский вирус и Набиуллина: что мешает Новосибирской области строить поликлиники

Сегодня, 08:39
Фото: atas.info
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

О причинах задержки сроков строительства семи поликлиник рассказал Андрей Травников

На пресс-конференции 16 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины задержки строительства поликлиник.

Чиновник объяснил смещение сроков сдачи поликлиник пандемией коронавируса. По словам главы региона, после 2020 года Минздрав ужесточил требования, предъявляемые к объектам здравоохранения. Новые акты вынудили менять проектные планы, что негативно сказалось на сроках сдачи.

Также причиной задержки строительства стала резко возросшая ключевая ставка Центрального Банка России. Центробанк поднял ее до 20% весной этого года, что сильно увеличило проценты по кредитам. При этом чиновник заявил, что к марту 2022 года строительство четырех поликлиник еще не было законтрактировано.

“Но контрактоваться под 20-24% годовых – это безумие. Мы видели также, что коммерческие инвесторы весной многие проекты поставили на паузу”, - сказал губернатор Андрей Травников.

Напомним, что Андрей Травников также не исключил отмену выборов мэра Новосибирска.

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#Политика#Бизнес#Пресс-конференция губернатора об итогах 2022 года в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область#Поликлиники#Строительство#Травников
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