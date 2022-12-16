Губернатор Травников объяснил заморозку проекта «Ласточка» в Новосибирске

Напомним, электропоезда «Ласточка» планировали отправить до соседних регионов Сибири (Барнаула, Омска, Томска) ещё в 2020 году. Запуск не состоялся, сроки переносились, а сейчас стало известно, что проект в заморозке.
«К сожалению, проект «Ласточка» пока на паузе. В том числе, из-за невозможности получить эти составы у производителей. Но в качестве компенсации идет опережающими темпами обновление состава обычных электричек. В компании «Экспресс-пригород» появится ещё четыре новых состава», - рассказал Травников.
Также журналисты поинтересовались судьбой проекта «Аэроэкспресс», который подразумевал вывод составов на маршруты до аэропорта Толмачево. Его анонсировали ещё в 2014 году.
«Что касается аэроэкспресса, мы никогда этот проект не заявляли, как аэроэкспресс. Нет никакой экономической целесообразности в том, чтобы вкладывать огромные ресурсы для организации движения до Толмачево. Базовый вариант, который мы прорабатываем с нашими железнодорожниками – это продление маршрута электрички. Придется пересмотреть маршрут движения, расписание, сделать его более удобным, но это будет именно электричка, а не аэроэкспресс», - пояснил глава региона.