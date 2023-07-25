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Старейшую в Новосибирской области школу отремонтируют за федеральные средства

25 июля 2023, 07:37
Фото: nso.ru
Школьное здание построено еще в 19 веке
Губернатор Андрей Травников распорядился привлечь средства федерального бюджета для реконструкции школьного здания в Колывани, построенного в 1880 году

В ходе визита в Колывань глава Новосибирской области посетил школу № 2, здание которой было построено в 19 веке. Постройка нуждается в проведении комплексного капитального ремонта.

«Необходимо включаться в федеральную программу капремонта с учётом того, что это здание — самое старое из всех школьных зданий в нашем регионе. Этой заявке надо дать приоритет, Новосибирская область софинансирование обеспечит. Сегодня здесь развитие педагогических компетенций опережает развитие материальной базы, поэтому хочется поддержать коллектив», заявил Андрей Травников.

В результате обследования здание признано крепким, подлежащим дальнейшей эксплуатации. Но необходим ремонт кровли, инженерных коммуникаций, пола, устройство дополнительных санузлов, отделка помещений современными материалами и облицовка фасада.

Школа, где учатся более 500 детей — участник национального проекта «Образование», реализация которого ведется в Новосибирской области под контролем рравительства региона. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» здесь создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста», являющийся сетевым партнёром для двух сельских малокомплектных школ.

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#Школа#Ремонт#Губернатор#Образование#Колывань#Новосибирская область
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