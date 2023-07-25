Школа, где учатся более 500 детей — участник национального проекта «Образование», реализация которого ведется в Новосибирской области под контролем рравительства региона. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» здесь создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста», являющийся сетевым партнёром для двух сельских малокомплектных школ.