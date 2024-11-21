На трассе «Кемерово — Новосибирск» нашли тело бизнесмена Пермякова

Тело предпринимателя Максима Пермякова обнаружили на обочине автодороги «Кемерово-Новосибирск» рядом с транспортным средством мужчины. 43-летний управляющий мог быть убит, считают следователи.



В настоящее время задержаны предполагаемые убийцы. Они жители Воронежа. Не исключено, что на преступление решились из-за денег. Во время обыска у мужчин нашли предметы со следами, указывающими на причастность.