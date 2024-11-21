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Posted 21 ноября, 11:08

Published 21 ноября, 11:08

Modified 21 ноября, 11:10

Updated 21 ноября, 11:10

Нашли тело бизнесмена

На трассе «Кемерово — Новосибирск» нашли тело бизнесмена Пермякова

21 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI. Нашли тело бизнесмена
Вероятнее всего мужчину убили, сообщает СУ СК России по Кемеровской области

Тело предпринимателя Максима Пермякова обнаружили на обочине автодороги «Кемерово-Новосибирск» рядом с транспортным средством мужчины. 43-летний управляющий мог быть убит, считают следователи.

В настоящее время задержаны предполагаемые убийцы. Они жители Воронежа. Не исключено, что на преступление решились из-за денег. Во время обыска у мужчин нашли предметы со следами, указывающими на причастность.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#СК#Расследование
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