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Живущие под баннером жители Новосибирска докричались до Бастрыкина

Живущие под баннером жители Новосибирска докричались до Бастрыкина

9 сентября 2024, 11:21
Фото: 1MI
Ранее в сети появилось видеообращение от жителей дома, которые живут в аварийных условиях из-за переноса сроков капитального ремонта кровли.

В обращении жители многоэтажного дома №188 на улице Первомайской просят помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина в капитальном ремонте крыши. Дело в том, что ремонт был запланирован на 2019 год, однако из-за изменений в законодательстве его перенесли на период 2029–2031 годов. Крышу признали аварийной, ее по сути нет, вместо нее — баннер.

В квартирах бежит вода, из-за сырости образовалась плесень, завелись насекомые.

Жильцы просят главу СК помочь в переносе сроков ремонта. Новосибирские следователи сейчас проводят проверку, Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ее результатах.

Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске завершат 1 ноября
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Также Александр Бастрыкин обратил внимание на нападение мигранта на девочку в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СК#Александр Бастрыкин
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