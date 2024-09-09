Живущие под баннером жители Новосибирска докричались до Бастрыкина

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В обращении жители многоэтажного дома №188 на улице Первомайской просят помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина в капитальном ремонте крыши. Дело в том, что ремонт был запланирован на 2019 год, однако из-за изменений в законодательстве его перенесли на период 2029–2031 годов. Крышу признали аварийной, ее по сути нет, вместо нее — баннер.
В квартирах бежит вода, из-за сырости образовалась плесень, завелись насекомые.
Жильцы просят главу СК помочь в переносе сроков ремонта. Новосибирские следователи сейчас проводят проверку, Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ее результатах.