Зафиксировано нашествие огромных и вредных жуков — чем они опасны

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Жука-усача (или дровосека) биолог встретил недалеко от станции Сеятель в нижней зоне Академгородка.
«Это очень опасный вредитель хвойных лесов. Личинки не только грызут древесину, но и заражают дерево грибницей, что приводит к его гибели», — рассказал Алексей Яновский в беседе с VN.ru.
Черный усач паразитирует на пихте.
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