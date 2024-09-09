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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Новосибирске зафиксировано нашествие жуков-вредителей

Зафиксировано нашествие огромных и вредных жуков — чем они опасны

9 сентября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

В Новосибирске зафиксировано нашествие жуков-вредителей

Ранее черных жуков-усачей замечали только в хвойных лесах, но они решили перебраться в город, рассказал биолог Алексей Яновский.

Жука-усача (или дровосека) биолог встретил недалеко от станции Сеятель в нижней зоне Академгородка.

«Это очень опасный вредитель хвойных лесов. Личинки не только грызут древесину, но и заражают дерево грибницей, что приводит к его гибели», — рассказал Алексей Яновский в беседе с VN.ru.

Черный усач паразитирует на пихте.

Фото: Алексей Яновский / VN.ru

В Новосибирске становится холоднее день ото дня. Несмотря на эту тенденцию, синоптики прогнозируют потепление после 10 сентября, правда, ненадолго.

Ранее агроном рассказал, как уберечь урожай от ранних заморозков. Для этого понадобиться не только нагрев, но и полив — почитайте советы специалиста, проверенные на собственном опыте.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Жуки
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