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Контракт подписан

Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Зиятом Пайгиным

2 декабря 2023, 03:58
Фото: ХК "Сибирь"
Контракт подписан
ХК «Сибирь» подписал контракт с Зиятом Пайгиным, 28-летним защитником, который провел 20 матчей за «Авангард» в текущем сезоне КХЛ.

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска заключил соглашение с российским защитником Зиятом Пайгиным, который на данный момент выступает за команду «Авангард» в КХЛ.

По новому контракту, Пайгин будет играть за «Сибирь» до конца текущего сезона. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Авангард», где сумел заработать 1 очко (0+1). В его активе уже 386 матчей в этой лиге, где он набрал 103 очка (35+68).

Кроме того, Пайгин является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года, выступая за сборную России. Он также дебютировал в сборной России взрослого уровня в феврале 2016 года на Евротуре. В составе «Сибири» Пайгин будет носить номер 75.

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#Спорт#Новосибирск#Сезон#КХЛ#Хк сибирь#Контракт#Эмилия Губарева
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