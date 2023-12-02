Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Зиятом Пайгиным

По новому контракту, Пайгин будет играть за «Сибирь» до конца текущего сезона. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Авангард», где сумел заработать 1 очко (0+1). В его активе уже 386 матчей в этой лиге, где он набрал 103 очка (35+68).