Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Зиятом Пайгиным

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска заключил соглашение с российским защитником Зиятом Пайгиным, который на данный момент выступает за команду «Авангард» в КХЛ.
По новому контракту, Пайгин будет играть за «Сибирь» до конца текущего сезона. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Авангард», где сумел заработать 1 очко (0+1). В его активе уже 386 матчей в этой лиге, где он набрал 103 очка (35+68).
Кроме того, Пайгин является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года, выступая за сборную России. Он также дебютировал в сборной России взрослого уровня в феврале 2016 года на Евротуре. В составе «Сибири» Пайгин будет носить номер 75.