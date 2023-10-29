ХК «Сибирь» проиграла «ЦСКА» в свой 61-й день рождения

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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28 октября в ЛДС «Сибирь-Арена» прошел праздничный матч, посвященный 61-й годовщине образования ХК «Сибирь». На это событие собралось около десяти тысяч зрителей. Праздник был организован в стиле известного советского фильма «Операция Ы» — в этом стиле были выполнены фотозоны. На сцене исполнялись советские песни из фильмов и детских мультиков.
В первом периоде игра была равной, игроки ХК «Сибирь» дважды забили гол в ворота «ЦСКА», но уже к концу первого периода гости нанести ответный удар, а во втором периоде еще дважды успешно атаковали ворота ХК «Сибири».
Третий период снова сравнял счет Энди Андреофф реализовал большинство и забил шайбу в ворота соперников. Но вскоре после этого москвичи резко вырвались вперед, в итоге матч завершился счетом 3: 6 в пользу ЦСКА.
В августе этого года прошло торжественное открытие ЛДС «Сибирь-Арена».