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Первый матч в ЛДС "Сибирь-Арена".

ХК «Сибирь» проиграла «ЦСКА» в свой 61-й день рождения

29 октября 2023, 04:22
Фото: atas.info
Первый матч в ЛДС "Сибирь-Арена".
Свой 61-й день рождения ХК «Сибирь» отметил матчем с командой «ЦСКА» в ЛДС «Сибирь-Арена». Итоговый счет 3:6 в пользу гостей.

28 октября в ЛДС «Сибирь-Арена» прошел праздничный матч, посвященный 61-й годовщине образования ХК «Сибирь». На это событие собралось около десяти тысяч зрителей. Праздник был организован в стиле известного советского фильма «Операция Ы» — в этом стиле были выполнены фотозоны. На сцене исполнялись советские песни из фильмов и детских мультиков.

В первом периоде игра была равной, игроки ХК «Сибирь» дважды забили гол в ворота «ЦСКА», но уже к концу первого периода гости нанести ответный удар, а во втором периоде еще дважды успешно атаковали ворота ХК «Сибири».

Третий период снова сравнял счет Энди Андреофф реализовал большинство и забил шайбу в ворота соперников. Но вскоре после этого москвичи резко вырвались вперед, в итоге матч завершился счетом 3: 6 в пользу ЦСКА.

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В августе этого года прошло торжественное открытие ЛДС «Сибирь-Арена».

#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#Ольга Храмушкина#ЛДС "Новосибирск-Арена"
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