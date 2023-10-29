ХК «Сибирь» проиграла «ЦСКА» в свой 61-й день рождения

28 октября в ЛДС «Сибирь-Арена» прошел праздничный матч, посвященный 61-й годовщине образования ХК «Сибирь». На это событие собралось около десяти тысяч зрителей. Праздник был организован в стиле известного советского фильма «Операция Ы» — в этом стиле были выполнены фотозоны. На сцене исполнялись советские песни из фильмов и детских мультиков.