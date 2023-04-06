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В Новосибирске назвала сроки грибного сезона-2023 миколог Бульонкова

6 апреля 2023, 07:19
Фото: 1MI
Белые грибы начинают находить уже в середине июня
Грибной сезон-2023 начнется в Новосибирской области после схода снега в лесах. Об этом сообщила миколог Татьяна Бульонкова.

Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на эксперта, грибные поляны появятся в регионе, когда оттает земля. Обычно это происходит в последнюю декаду апреля.

Сморчковую шапочку смогут найти уже 1 мая в лесах области. Сам сморчок вырастет только в середине месяца, по словам Бульонковой.

Также миколог пояснила, что узнать о начале сезона сбора грибов можно по некоторым изменениям в природной среде. Речь о цветении медуницы и папоротника.

Раньше грибы вырастут в южных районах Новосибирской области. Это касается Убинского, Усть-Таркского, Чановского районов.

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#Алина Шефер#Грибы#Сезон#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#2023
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