Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на эксперта, грибные поляны появятся в регионе, когда оттает земля. Обычно это происходит в последнюю декаду апреля.
Сморчковую шапочку смогут найти уже 1 мая в лесах области. Сам сморчок вырастет только в середине месяца, по словам Бульонковой.
Также миколог пояснила, что узнать о начале сезона сбора грибов можно по некоторым изменениям в природной среде. Речь о цветении медуницы и папоротника.
Раньше грибы вырастут в южных районах Новосибирской области. Это касается Убинского, Усть-Таркского, Чановского районов.