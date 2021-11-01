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Posted 1 ноября 2021, 17:19

Published 1 ноября 2021, 17:19

Modified 16 сентября 2022, 21:29

Updated 16 сентября 2022, 21:29

Профилактика гриппа и ОРВИ

Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекций

1 ноября 2021, 17:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Профилактика гриппа и ОРВИ
В Новосибирской области заканчивается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. В этом сезоне перед регионом поставлена важная задача — привить максимум граждан от гриппа и коронавируса.

Вместе с этим ведется активная информационная кампания: медики разъясняют пациентам, как проводить эффективную профилактику от гриппа и ОРВИ.

Чем простуда отличается от гриппа и ОРВИ?

Как часто при первых симптомах вирусного заболевания, мы говорим, что простыли или простудились. Но что мы подразумеваем под простудой? Грипп или ОРВИ? Если острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ и ОРЗ) еще можно назвать по-обиходному простудой, то грипп все-таки следует выделить в отдельную категорию.

Дело в том, что это заболевание более коварно. Чтобы его успешно вылечить, нужна очень точная диагностика. Это важно, поскольку грипп чреват не только осложнениями со стороны верхних дыхательных путей (ринит, синусит, отит и пр.), но и со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит и другие виды сердечной недостаточности), нервной системы (невралгия, радикулит, энцефалит, менингит и пр.).

ОРВИ, как правило, проходят с меньшим количеством побочных эффектов и осложнений. Но их течение тоже нельзя назвать легким: у больного повышается температура, болит горло, мучает кашель и насморк. Поэтому лучше предупреждать это заболевание и не допускать заражения, рекомендуют специалисты.

Итак, в чем же основные отличия гриппа от ОРВИ? При всей схожести симптомов грипп будет отличаться более высокой температурой, слабостью и головной болью. При ОРВИ температура не поднимается выше 38 градусов, боли тоже, как правило, не проявлены. А вот насморк, напротив, накрывает чаще при простудных заболеваниях. Есть при гриппе и такой редкий симптом, как диарея. При ОРВИ и ОРЗ он не наблюдается никогда. Также при гриппе иногда пациента может мучить одышка. Если у вас ломает все тело, крутит суставы — то это тоже говорит о присутствии в организме вируса гриппа.

Профилактика и лечение гриппа

Если вы все же подозреваете, что поймали грипп или вирус принес ваш ребенок или другой член семьи, помните, что самолечение строго запрещено. Вызывайте врача и следуйте его лекарственному назначению. В целом правила и меры по уходу за гриппозными пациентами известны и просты.

ВАЖНО!

Терапевт медицинского центра Новосибирской аптечной сети Наталья Романец:

— Первое — лучше отсидеться дома и максимально изолироваться. Отдельные чашка-ложка, посуда. Частые проветривания, залповые проветривания — на 3-5 минут открыли фрамугу, ушли из комнаты, закрыли. Сменился воздух. И это важно делать несколько раз в день. Второе — влажная уборка. У нас в зимнее время пересушен воздух за счет батарей. Слизистые оболочки подсыхают — вирусам проще прицепиться. Поэтому увлажнение нужно любое — увлажнитель воздуха, сушить белье, поливать цветы. Больному человеку нужно много пить. Кто контактирует с больным — желательно, чтобы это был один человек из всех членов семьи. Остальных лучше изолировать в другие помещения. Протирать дверные ручки, мыть все поверхности. Можно промывать полость носа физраствором, чаще мыть руки. Эти меры помогут предотвратить инфицирование.

Оставайтесь дома до полного выздоровления. То же самое касается и детей. Ведь в условиях больших коллективов, как в детских садиках и школах, вирус очень легко передается и размножается. Недолеченный ребенок может заразить своих одноклассников.

Профилактика и лечение ОРВИ (ОРЗ)

Принципы профилактики у ОРВИ, гриппа и даже коронавируса одни и те же, хотя у каждого из этих разные возбудители. Ключевое слово тут — вирус. Поэтому беречь нужно прежде всего дыхательные пути — носить маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Ну и конечно, крайне важна гигиена рук: человек автоматически может дотронуться до носа после того, как подержался за поручень в общественном транспорте. Этого достаточно, чтобы частички вируса попали на слизистую.

Профилактика и лечение ОРВИ (ОРЗ)Профилактика и лечение ОРВИ (ОРЗ)
Профилактика и лечение ОРВИ (ОРЗ). Фото: Медиахолдинг 1Mi

Лечить ОРВИ нужно не менее серьезно, нежели грипп. Правда, оно должно занять чуть меньше времени. Как правило, при ОРЗ температура небольшая и быстро падает при приеме жаропонижающих препаратов. А вот насморк может затянуться, если не использовать назальных средств, которые борются с вирусом в новой полости. При боли в горле необходимо часто полоскать его антисептическими растворами, использовать рассасывающие таблетки.

Лекарства для профилактики и лечения

Вирусные заболевания принято лечить противовирусными средствами. Они препятствуют проникновению вирусов внутрь клеток человеческого организма, но главное — их прием увеличивает в крови количество интерферонов. А ведь именно эти белковые вещества и обеспечивают нам противовирусный иммунитет.

Также выработку интерферонов усиливают витамины. Поэтому доктора, как правило, включают их в лекарственное назначение. Антибиотики против вирусов бессильны, этот вид лекарств врач может подключить к лечению, когда примешивается еще и бактериальная этиология болезни.

Витамины для укрепления иммунитета

Витамины групп С, Е, F и P способствуют увеличения в крови интерферона, улучшают обменные процессы в клетках, выводят шлаки и токсины. Содержатся эти соединения в орехах, оливках, бобовых, злаковых и семенах льна. Также они в изобилии имеются в чае, какао, свежих овощах и фруктах.

Витамины для укрепления иммунитетаВитамины для укрепления иммунитета
Витамины для укрепления иммунитета. Фото: Медиахолдинг 1Mi

Также в образовании интерферона участвует и витамин А — он в достаточном количестве содержится в моркови, абрикосах, тыкве, спирулине, петрушке, щавеле. Еще один важный витамин — D. Он участвует в синтезе антител, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Данный витамин содержится в рыбе, рыбьем жире, икре, лесных грибах, семечках.

Прием этих полезных веществ предупреждают и предотвращают развитие инфекционных заболеваний.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала на встрече с прессой о ходе вакцинации от гриппа в регионе. Так, по ее словам, осенью этого года в планах местных властей привить более 1,7 миллиона жителей. Прививают самой современной четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри». Недостатка в ней нет, она в достаточном количестве распределена во все медицинские учреждения, осуществляющие вакцинацию детей и взрослых, — в школы, вузы, детские сады и другие дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). Одновременно с этим в регионе полным ходом идет и вакцинация от коронавирусной инфекции. Теперь обе прививки можно делать практически одновременно и не ждать месячного интервала.

Отличие в профилактике гриппа и ОРВИ от COVID-19

Как уже было сказано выше, меры профилактики для всех вирусных заболеваний (а это и ОРВИ, и коронавирус, и грипп) одинаковые. Это, прежде всего, гигиена рук, использование санитайзеров, мытье с мылом. И конечно, ношение масок и перчаток. Но, конечно, самый верный способ защититься от гриппа и коронавируса — это прививка. Именно она гарантирует выработку антител против конкретного вида вируса. А еще вакцинация предотвращает тяжелые осложнения, которыми известны ковид и грипп.

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