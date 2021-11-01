Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекций

Итак, в чем же основные отличия гриппа от ОРВИ? При всей схожести симптомов грипп будет отличаться более высокой температурой, слабостью и головной болью. При ОРВИ температура не поднимается выше 38 градусов, боли тоже, как правило, не проявлены. А вот насморк, напротив, накрывает чаще при простудных заболеваниях. Есть при гриппе и такой редкий симптом, как диарея. При ОРВИ и ОРЗ он не наблюдается никогда. Также при гриппе иногда пациента может мучить одышка. Если у вас ломает все тело, крутит суставы — то это тоже говорит о присутствии в организме вируса гриппа.