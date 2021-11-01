Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекций

Posted 1 ноября 2021, 17:19
Published 1 ноября 2021, 17:19
Modified 16 сентября 2022, 21:29
Updated 16 сентября 2022, 21:29
Вместе с этим ведется активная информационная кампания: медики разъясняют пациентам, как проводить эффективную профилактику от гриппа и ОРВИ.
Как часто при первых симптомах вирусного заболевания, мы говорим, что простыли или простудились. Но что мы подразумеваем под простудой? Грипп или ОРВИ? Если острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ и ОРЗ) еще можно назвать по-обиходному простудой, то грипп все-таки следует выделить в отдельную категорию.
Дело в том, что это заболевание более коварно. Чтобы его успешно вылечить, нужна очень точная диагностика. Это важно, поскольку грипп чреват не только осложнениями со стороны верхних дыхательных путей (ринит, синусит, отит и пр.), но и со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит и другие виды сердечной недостаточности), нервной системы (невралгия, радикулит, энцефалит, менингит и пр.).
ОРВИ, как правило, проходят с меньшим количеством побочных эффектов и осложнений. Но их течение тоже нельзя назвать легким: у больного повышается температура, болит горло, мучает кашель и насморк. Поэтому лучше предупреждать это заболевание и не допускать заражения, рекомендуют специалисты.
Итак, в чем же основные отличия гриппа от ОРВИ? При всей схожести симптомов грипп будет отличаться более высокой температурой, слабостью и головной болью. При ОРВИ температура не поднимается выше 38 градусов, боли тоже, как правило, не проявлены. А вот насморк, напротив, накрывает чаще при простудных заболеваниях. Есть при гриппе и такой редкий симптом, как диарея. При ОРВИ и ОРЗ он не наблюдается никогда. Также при гриппе иногда пациента может мучить одышка. Если у вас ломает все тело, крутит суставы — то это тоже говорит о присутствии в организме вируса гриппа.
Если вы все же подозреваете, что поймали грипп или вирус принес ваш ребенок или другой член семьи, помните, что самолечение строго запрещено. Вызывайте врача и следуйте его лекарственному назначению. В целом правила и меры по уходу за гриппозными пациентами известны и просты.
ВАЖНО!
Терапевт медицинского центра Новосибирской аптечной сети Наталья Романец:
— Первое — лучше отсидеться дома и максимально изолироваться. Отдельные чашка-ложка, посуда. Частые проветривания, залповые проветривания — на 3-5 минут открыли фрамугу, ушли из комнаты, закрыли. Сменился воздух. И это важно делать несколько раз в день. Второе — влажная уборка. У нас в зимнее время пересушен воздух за счет батарей. Слизистые оболочки подсыхают — вирусам проще прицепиться. Поэтому увлажнение нужно любое — увлажнитель воздуха, сушить белье, поливать цветы. Больному человеку нужно много пить. Кто контактирует с больным — желательно, чтобы это был один человек из всех членов семьи. Остальных лучше изолировать в другие помещения. Протирать дверные ручки, мыть все поверхности. Можно промывать полость носа физраствором, чаще мыть руки. Эти меры помогут предотвратить инфицирование.
Оставайтесь дома до полного выздоровления. То же самое касается и детей. Ведь в условиях больших коллективов, как в детских садиках и школах, вирус очень легко передается и размножается. Недолеченный ребенок может заразить своих одноклассников.
Принципы профилактики у ОРВИ, гриппа и даже коронавируса одни и те же, хотя у каждого из этих разные возбудители. Ключевое слово тут — вирус. Поэтому беречь нужно прежде всего дыхательные пути — носить маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Ну и конечно, крайне важна гигиена рук: человек автоматически может дотронуться до носа после того, как подержался за поручень в общественном транспорте. Этого достаточно, чтобы частички вируса попали на слизистую.
Лечить ОРВИ нужно не менее серьезно, нежели грипп. Правда, оно должно занять чуть меньше времени. Как правило, при ОРЗ температура небольшая и быстро падает при приеме жаропонижающих препаратов. А вот насморк может затянуться, если не использовать назальных средств, которые борются с вирусом в новой полости. При боли в горле необходимо часто полоскать его антисептическими растворами, использовать рассасывающие таблетки.
Вирусные заболевания принято лечить противовирусными средствами. Они препятствуют проникновению вирусов внутрь клеток человеческого организма, но главное — их прием увеличивает в крови количество интерферонов. А ведь именно эти белковые вещества и обеспечивают нам противовирусный иммунитет.
Также выработку интерферонов усиливают витамины. Поэтому доктора, как правило, включают их в лекарственное назначение. Антибиотики против вирусов бессильны, этот вид лекарств врач может подключить к лечению, когда примешивается еще и бактериальная этиология болезни.
Витамины групп С, Е, F и P способствуют увеличения в крови интерферона, улучшают обменные процессы в клетках, выводят шлаки и токсины. Содержатся эти соединения в орехах, оливках, бобовых, злаковых и семенах льна. Также они в изобилии имеются в чае, какао, свежих овощах и фруктах.
Также в образовании интерферона участвует и витамин А — он в достаточном количестве содержится в моркови, абрикосах, тыкве, спирулине, петрушке, щавеле. Еще один важный витамин — D. Он участвует в синтезе антител, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Данный витамин содержится в рыбе, рыбьем жире, икре, лесных грибах, семечках.
Прием этих полезных веществ предупреждают и предотвращают развитие инфекционных заболеваний.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала на встрече с прессой о ходе вакцинации от гриппа в регионе. Так, по ее словам, осенью этого года в планах местных властей привить более 1,7 миллиона жителей. Прививают самой современной четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри». Недостатка в ней нет, она в достаточном количестве распределена во все медицинские учреждения, осуществляющие вакцинацию детей и взрослых, — в школы, вузы, детские сады и другие дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). Одновременно с этим в регионе полным ходом идет и вакцинация от коронавирусной инфекции. Теперь обе прививки можно делать практически одновременно и не ждать месячного интервала.
Как уже было сказано выше, меры профилактики для всех вирусных заболеваний (а это и ОРВИ, и коронавирус, и грипп) одинаковые. Это, прежде всего, гигиена рук, использование санитайзеров, мытье с мылом. И конечно, ношение масок и перчаток. Но, конечно, самый верный способ защититься от гриппа и коронавируса — это прививка. Именно она гарантирует выработку антител против конкретного вида вируса. А еще вакцинация предотвращает тяжелые осложнения, которыми известны ковид и грипп.