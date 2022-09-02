Автор петиции напоминает, что в начале лета 2022 Конюк досрочно покинул свой пост, но вновь вернулся. Ранее его осудили за браконьерство - он убил трех лосей. В настоящий момент петицию подписали более 40-ка человек.
«Олег Конюк досрочно покинул свой пост вследствие незаконной охоты на лося. Приговор обвиняемому вынес Барабинский районный суд Новосибирской области. В августе 2022 года, на внеочередной Сессии Совета депутатов Убинского района в количестве 17 депутатов было единогласно решено вернуть пост главы Олегу Конюку, что является возмутительным как для жителей Убинского района, так и для российской общественности. Требуем немедленную отставку!», - указано в петиции.
Напомним, что новое назначение Олега Конюка на должность главы района стало общественным резонансом. Не остались в стороне и депутаты: Александр Хинштейн заявил по факту данной ситуации в прокуратуру РФ, а также обратился к губернатору региона. По его мнению, люди с уголовным прошлым не могут быть руководителями районов.
Также активисты из Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ) несколько дней выходят на одиночные пикеты за отставку главы Олега Конюка.