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Петицию за отставку судимого главы Убинского района Конюка создали новосибирцы

Сегодня, 11:52
Фото: Администрации Убинского района

Петицию за отставку главы Убинского района Олега Конюка создали в Новосибирске

В Новосибирской области активисты создали петицию, в которой требуют отставить главу Убинского района Олега Конюка. Документ размещен на сайте Change.org.

Автор петиции напоминает, что в начале лета 2022 Конюк досрочно покинул свой пост, но вновь вернулся. Ранее его осудили за браконьерство - он убил трех лосей.  В настоящий момент петицию подписали более 40-ка человек. 

«Олег Конюк досрочно покинул свой пост вследствие незаконной охоты на лося. Приговор обвиняемому вынес Барабинский районный суд Новосибирской области. В августе 2022 года, на внеочередной Сессии Совета депутатов Убинского района в количестве 17 депутатов было единогласно решено вернуть пост главы Олегу Конюку, что является возмутительным как для жителей Убинского района, так и для российской общественности. Требуем немедленную отставку!», - указано в петиции. 

Напомним, что новое назначение Олега Конюка на должность главы района стало общественным резонансом. Не остались в стороне и депутаты: Александр Хинштейн заявил по факту данной ситуации в прокуратуру РФ, а также обратился к губернатору региона. По его мнению, люди с уголовным прошлым не могут быть руководителями районов.  

Также активисты из Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ) несколько дней выходят на одиночные пикеты за отставку главы Олега Конюка.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Город#Политика#Новосибирская область#2022#Уголовное дело#Новосибирск#Депутат
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