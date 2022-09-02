Напомним, что новое назначение Олега Конюка на должность главы района стало общественным резонансом. Не остались в стороне и депутаты: Александр Хинштейн заявил по факту данной ситуации в прокуратуру РФ, а также обратился к губернатору региона. По его мнению, люди с уголовным прошлым не могут быть руководителями районов.