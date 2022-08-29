Активисты вышли на пикеты за отставку главы Убинского района в Новосибирской области

Напомним, что Олег Конюк лишился должности главы Убинского района Новосибирской области, потому что был осужден за незаконную охоту на трех лосей. Но вскоре был снова избран на прежнюю должность. Спустя некоторое время депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался против его назначения и даже пожаловался в прокуратуру.
В связи с этим граждане хотят достучаться до общественности, чтобы убрать главу района со своей должность, ведь он был судим – «такие люди не должны руководить».
Стоит отметить, что в настоящее время открыта петиция за отставку Олега Конюка, но популярности она не набирает – её подписали всего 17 человек.