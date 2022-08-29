Активисты вышли на пикеты за отставку главы Убинского района в Новосибирской области

Напомним, что Олег Конюк лишился должности главы Убинского района Новосибирской области, потому что был осужден за незаконную охоту на трех лосей. Но вскоре был снова избран на прежнюю должность. Спустя некоторое время депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался против его назначения и даже пожаловался в прокуратуру.