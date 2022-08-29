atas.info
ГлавноеВсе новости

Активисты вышли на пикеты за отставку главы Убинского района в Новосибирской области

Сегодня, 19:30
Фото: Дзержинско-Калининский комсомол Новосибирска
Активисты из Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ) несколько дней выходят на одиночные пикеты за отставку главы Убинского района Олега Конюка.

Напомним, что Олег Конюк лишился должности главы Убинского района Новосибирской области, потому что был осужден за незаконную охоту на трех лосей. Но вскоре был снова избран на прежнюю должность. Спустя некоторое время депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался против его назначения и даже пожаловался в прокуратуру. 

В связи с этим граждане хотят достучаться до общественности, чтобы убрать главу района со своей должность, ведь он был судим – «такие люди не должны руководить».

Стоит отметить, что в настоящее время открыта петиция за отставку Олега Конюка, но популярности она не набирает – её подписали всего 17 человек. 

Читайте также:
Хинштейн пожаловался в прокуратуру на назначение Конюка в Новосибирской области"Меня выбрали люди" – глава Убинского района Олег Конюк о своем переназначенииСудимый за браконьерство Олег Конюк вновь избран главой Убинского района НСО
#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирская область#2022#Уголовное дело#Новосибирск#Отставка
Подпишитесь
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Сегодня, 10:08
Крыша рухнула в жилом доме на улице Народная в Новосибирске
Сегодня, 17:11
Невеста вся в крови: под Новосибирском жених вылетел в окно машины после жёсткого ДТП
Сегодня, 08:52
В Новосибирске начали продавать кошачьи усы до 300 рублей за штуку
Сегодня, 12:40
Ребенку наложили картон вместе гипса в больнице под Новосибирском
Сегодня, 18:08
Пациент погиб при пожаре в больнице в Октябрьском районе Новосибирска
Сегодня, 14:22