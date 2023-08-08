Под Новосибирском стало известно о возможном увольнении главы Убинского района из-за потери доверия. Прокуратура выявила связи между главой и его подчиненными. По информации Сиб.фм, в 2015 году глава пригласил своего родственника на должность заместителя, а в следующем году еще один родственник получил место в отделе по ГО и ЧС. Кроме того, чиновник неоднократно премировал своих родственников, пользуясь своим положением.