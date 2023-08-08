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Главу Убинского района Олега Конюка могут уволить по утрате доверия

8 августа 2023, 01:29
Фото: ВК/Олег Конюк
Руководителя района могут уволить
Главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка могут уволить по требованию прокуратуры.

Под Новосибирском стало известно о возможном увольнении главы Убинского района из-за потери доверия. Прокуратура выявила связи между главой и его подчиненными. По информации Сиб.фм, в 2015 году глава пригласил своего родственника на должность заместителя, а в следующем году еще один родственник получил место в отделе по ГО и ЧС. Кроме того, чиновник неоднократно премировал своих родственников, пользуясь своим положением.

Прокуратура Убинского района подала иск о досрочном прекращении полномочий главы района в Барабинский райсуд. В июне 2023 года надзорное ведомство уже пыталось уволить Конюка на сессии райсовета, но депутаты отказались. Теперь дело передано в суд.

Ранее, в июне 2020 года, главу района временно отстранили от должности из-за уголовного дела по браконьерству. Однако в августе 2022 года депутаты райсовета приняли решение восстановить его на посту.

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