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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Дело очень запутанное

Мигрант-мажор мог дать взятку полицейскому после ДТП под Новосибирском

13 августа 2024, 11:39
Фото: соцсети
Дело очень запутанное
«Авторитет»-беспредельщик из Тогучина мог дать взятку полицейскому после совершенного ДТП, сообщают источники.

Запутанная история произошла в Тогучине, когда водитель по имени Эльгюн Амиров сбил на «Лексусе» двоих подростков на мотоцикле. Выйдя из машины, он начал агрессировать на мальчиков, кидался на очевидцев и даже подрался.

Когда приехали сотрудники ДПС, то началось самое интересное. Вину на себя хотела взять девушка, которую называют любовницей Эдика. Именно так полицейские и записали в протоколе: за рулем была она. Источник Infopro54 утверждает, что за это беспредельщик перевел сотруднику ГАИ 200 тысяч рублей на карту. Спустя время она отказалась от показаний.

Местного мажора арестовывать не стали, хоть и мальчики очень пострадали. После общественного резонанса, Эдика, вместе с друзьями, арестовали по другому делу, за хулиганство в клубе. Сейчас он под стражей, а страсти вокруг его имени не утихают.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Скандал#Уголовное дело#Тогучин
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