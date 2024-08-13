Мигрант-мажор мог дать взятку полицейскому после ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Запутанная история произошла в Тогучине, когда водитель по имени Эльгюн Амиров сбил на «Лексусе» двоих подростков на мотоцикле. Выйдя из машины, он начал агрессировать на мальчиков, кидался на очевидцев и даже подрался.
Когда приехали сотрудники ДПС, то началось самое интересное. Вину на себя хотела взять девушка, которую называют любовницей Эдика. Именно так полицейские и записали в протоколе: за рулем была она. Источник Infopro54 утверждает, что за это беспредельщик перевел сотруднику ГАИ 200 тысяч рублей на карту. Спустя время она отказалась от показаний.
Местного мажора арестовывать не стали, хоть и мальчики очень пострадали. После общественного резонанса, Эдика, вместе с друзьями, арестовали по другому делу, за хулиганство в клубе. Сейчас он под стражей, а страсти вокруг его имени не утихают.