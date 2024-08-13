Мигрант-мажор мог дать взятку полицейскому после ДТП под Новосибирском

Когда приехали сотрудники ДПС, то началось самое интересное. Вину на себя хотела взять девушка, которую называют любовницей Эдика. Именно так полицейские и записали в протоколе: за рулем была она. Источник Infopro54 утверждает, что за это беспредельщик перевел сотруднику ГАИ 200 тысяч рублей на карту. Спустя время она отказалась от показаний.