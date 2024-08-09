atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Мажор арестован

Бастрыкин требует забрать дело тогучинского беспредельщика из полиции

9 августа 2024, 03:42
Фото: управление Судебного департамента в НСО/1MI
Мажор арестован
В Новосибирской области не утихают страсти: Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании по факту ДТП в Тогучине, сообщают в СКР.

Уголовное дело «авторитета» из Тогучина Эльгюна Азим оглы Амирова забрали у Следкома и передали в полицию. Эдик (так называют подозреваемого в городе) обвиняется в том, что совершил вооруженное нападение у местного клуба, вместе со своими товарищами — Денисом Недосекиным и Назаром Гаршиным. Всех причастных арестовали до октября.

Резонансным стало другое: дело поставили на контроль полиции, а не следственного управления. Материалы забрала прокуратура. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела, а также передать его под контроль Следкома.

Тогучинцы продолжают думать, что все беспредельщики уйдут от ответственности. Ранее Эдик сбил двух подростков на мопеде. Мальчики получили увечья. Тогда его даже не стали арестовывать и он спокойно катался по городу, причем на разбитой машине. Многие жители говорят, что у «авторитета» большие связи, поэтому переживают за то, что он может выйти на свободу в ближайшее время.

Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрант — «авторитет» пытается уйти от наказания за ДТП с детьми под НовосибирскомПриятеля мажора из Тогучина отправили в СИЗО за стрельбу под НовосибирскомНа два месяца отправили в СИЗО мажора, сбившего подростков под Новосибирском
#Общество#Криминал#Новосибирск#Уголовное дело#СК#Дело#Тогучин#Александр Бастрыкин#Тогучинский район
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Огромного девятикилограммового судака поймал рыбак из Новосибирска
Сегодня, 01:39
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Топ-3 самых популярных морских курортов России на бархатный сезон
Вчера, 15:38
Пескобазы на берегу Оби в Новосибирске незаконны: Росприроднадзор
Вчера, 13:10
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23