Бастрыкин требует забрать дело тогучинского беспредельщика из полиции

Резонансным стало другое: дело поставили на контроль полиции, а не следственного управления. Материалы забрала прокуратура. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела, а также передать его под контроль Следкома.



Тогучинцы продолжают думать, что все беспредельщики уйдут от ответственности. Ранее Эдик сбил двух подростков на мопеде. Мальчики получили увечья. Тогда его даже не стали арестовывать и он спокойно катался по городу, причем на разбитой машине. Многие жители говорят, что у «авторитета» большие связи, поэтому переживают за то, что он может выйти на свободу в ближайшее время.