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На два месяца отправили в СИЗО мажора, сбившего подростков под Новосибирском

На два месяца отправили в СИЗО мажора, сбившего подростков под Новосибирском

7 августа 2024, 10:49
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Поводом стало другое уголовное дело — о стрельбе возле кафе «Жасмин» в Тогучинском районе Новосибирской области, рассказали в региональном Управление судебного департамента.

Эльгюна Амирова и Дениса Недосекина отправили в следственный изолятор до 4 октября. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия. Напомним, третий участник пока скрывается от следствия. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ — до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в начале июня. В ходе ночного конфликта компания, в которой находились указанные граждане, нанесли увечья оппоненту.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Мигранта-мажора, сбившего подростков на мопеде, снова задержали под Новосибирском
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Напомним, Эльгюн Амиров получил известность не только в Тогучине после резонансного ДТП. За рулем «Лексуса» он сбил мопед с подростками. После этого, как полагают местные, он попытался уйти от ответственности. Более того, суд счет, что оснований для задержания нет, и отпустил Амирова.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Суд
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