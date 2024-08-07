На два месяца отправили в СИЗО мажора, сбившего подростков под Новосибирском

Напомним, Эльгюн Амиров получил известность не только в Тогучине после резонансного ДТП. За рулем «Лексуса» он сбил мопед с подростками. После этого, как полагают местные, он попытался уйти от ответственности. Более того, суд счет, что оснований для задержания нет, и отпустил Амирова.