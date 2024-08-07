На два месяца отправили в СИЗО мажора, сбившего подростков под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Эльгюна Амирова и Дениса Недосекина отправили в следственный изолятор до 4 октября. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия. Напомним, третий участник пока скрывается от следствия. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ — до 7 лет лишения свободы.
Инцидент произошел в начале июня. В ходе ночного конфликта компания, в которой находились указанные граждане, нанесли увечья оппоненту.
Напомним, Эльгюн Амиров получил известность не только в Тогучине после резонансного ДТП. За рулем «Лексуса» он сбил мопед с подростками. После этого, как полагают местные, он попытался уйти от ответственности. Более того, суд счет, что оснований для задержания нет, и отпустил Амирова.