В Тогучине прокурор прячет подозреваемого мигранта от ведомства Бастрыкина

21 июля Амиров за рулем своего «Лексуса» на большой скорости влетел в мопед, на котором ехали двое мальчиков 14 и 15 лет. Подростки получили травмы различной степени тяжести. Однако затем стали происходить странные вещи: на место ДТП приехала девушка и заявила, что за рулем автомобиля была именно она. Несмотря на кажущийся абсурд этой ситуации, дорожная полиция записала в протокол эти показания.