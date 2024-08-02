В Тогучине прокурор прячет подозреваемого мигранта от ведомства Бастрыкина

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Александр Бастрыкин не услышит доклада своих подчиненных о ходе расследования скандальной аварии в Тогучине Новосибирской области, как глава Следкома РФ потребовал ранее. Прокурор Тогучинского района Андрей Вильгельм забрал материалы у Следственного комитета и передал в местную полицию. Формально прокуратура применила статью 151 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой преступление, в котором подозревают Амирова Эльгюн Азим оглы, недостаточно тяжелое, чтобы им занимался Следком.
Как считают жители Тогучина, у Амирова есть тесные связи с районными силовиками, и они попросту спустят уголовное дело на тормозах.
21 июля Амиров за рулем своего «Лексуса» на большой скорости влетел в мопед, на котором ехали двое мальчиков 14 и 15 лет. Подростки получили травмы различной степени тяжести. Однако затем стали происходить странные вещи: на место ДТП приехала девушка и заявила, что за рулем автомобиля была именно она. Несмотря на кажущийся абсурд этой ситуации, дорожная полиция записала в протокол эти показания.
Как считают тогучинцы, Амирова и ранее покрывали друзья-полицейские. Люди говорят, что азербайджанец насмерть сбил прохожего в селе Гаревка, был замечен во время массовой драки со стрельбой в местном кафе. Но ему все сошло с рук, пишет издание Сибкрай.