Молния ударила в дом в Новосибирской области — он сгорел дотла

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Все случилось в Тогучинском районе. Инцидент был в поселке Семеновский. В тот день, 5 августа, была сильная гроза. Бушевали молнии, гремел гром, шел ливень.
В один момент молния ударила прямо в дом. Он сгорел. Площадь пожара достигала почти 50 квадратов. Жилище было уничтожено, пишет «Тогучинская газета».
Примечательно, что это не единственное ЧП в этом районе. В конце июня в селе Репьево тоже сгорело здание, которое находилось на этапе постройки. Площадь составляла 60 квадратов.
Трагичный инцидент случился в поселке Малореченка. В конце июля молния убила двух коров, которые паслись. Они мгновенно погибли.