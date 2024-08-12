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Молния ударила в дом

Молния ударила в дом в Новосибирской области — он сгорел дотла

12 августа 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Молния ударила в дом
В Новосибирской области случилось происшествие: молния ударила прямо в дом, в результате чего, тот сгорел.

Все случилось в Тогучинском районе. Инцидент был в поселке Семеновский. В тот день, 5 августа, была сильная гроза. Бушевали молнии, гремел гром, шел ливень.

В один момент молния ударила прямо в дом. Он сгорел. Площадь пожара достигала почти 50 квадратов. Жилище было уничтожено, пишет «Тогучинская газета».

Примечательно, что это не единственное ЧП в этом районе. В конце июня в селе Репьево тоже сгорело здание, которое находилось на этапе постройки. Площадь составляла 60 квадратов.

Трагичный инцидент случился в поселке Малореченка. В конце июля молния убила двух коров, которые паслись. Они мгновенно погибли.

Коров убила молния в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Огонь#Тогучинский район
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