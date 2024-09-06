Три новые модельные библиотеки откроют в Новосибирской области в 2024 году

Учреждения выбрали разные концепции. В тогучинской темой станет «Литературная резиденция сибирского детектива». Концепция отражает творчество Михаила Черненка. В чановской библиотеке появятся интернет-площадки, превращающие книжное пространство в интерактивную среду. Это поможет развивать форматы работы с детьми. Сузунская библиотека выбрала концепцию «Взлёт», символизирующую начало нового пути освоения знаний и реализации идей.