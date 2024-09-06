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Published Сегодня, 06:05

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Победили три библиотеки

Три новые модельные библиотеки откроют в Новосибирской области в 2024 году

6 сентября 2024, 06:05
Фото: 1MI
Победили три библиотеки
В трех районах Новосибирской области создадут Модельные библиотеки, сообщили в правительстве.

Библиотеки появятся в Тогучинском (Центральная библиотека им. Черненко), Сузунском (Шипуновская сельская библиотека) и Чановском (детская библиотека им. Некрасова) районах. Данные учреждения выиграли проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры („Культурная среда“).

«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял это беспрецедентное решение — вот уже четыре года мы проводим, дополнительно к федеральному еще и региональный конкурс. Выделяется финансирование на модернизацию библиотек в том же размере, что и из федерального бюджета. Такое комплексное решение позволило Новосибирской области выйти в лидеры по стране по количеству созданных модельных библиотек», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Учреждения выбрали разные концепции. В тогучинской темой станет «Литературная резиденция сибирского детектива». Концепция отражает творчество Михаила Черненка. В чановской библиотеке появятся интернет-площадки, превращающие книжное пространство в интерактивную среду. Это поможет развивать форматы работы с детьми. Сузунская библиотека выбрала концепцию «Взлёт», символизирующую начало нового пути освоения знаний и реализации идей.

По региону работает 31 библиотека нового поколения. В конкурс на 2025 год подали заявки 12 муниципальных новосибирских учреждений. Результаты огласят этой осень.

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#Эмилия Губарева#Культура#Новосибирск#Библиотека#Конкурс#Сузунский район#Чановский район#Тогучинский район
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