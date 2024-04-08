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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Главный приз проекта «Сокровища императора» действительно, царский — 1 миллион юаней

Дава едва не вылетел из шоу «Сокровища императора». Что произошло?

8 апреля 2024, 07:24
Фото: ТНТ
Главный приз проекта «Сокровища императора» действительно, царский — 1 миллион юаней

Блогер Дава из Новосибирска едва не вылетел из шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Дава (Давид Манукян) оказался на грани вылета из шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Напомним, уроженец Новосибирска участвует в проекте с братом Арманом.

Давид стремится к победе, но он оказался в шаге от вылета из-за других участников. Так, блогер Евгений Ершов поступил некрасиво и спрятал конверты с заданиями. Поиски не дали результата, и команда Давы готова была опустить руки. Сам Давид предложил коллегам по команде прилечь и отдохнуть.

Брат же, наоборот, был настроен решительно. Арман поговорил со звездным родственником, мотивировав его. Но несмотря на усилия, в итоге их команда стала последней.

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«Добрым полицейским» выступила давняя подруга Давида, ведущая Ольга Бузова. Она отметила, что обычно команда показывает хорошие результаты.

А вот Мария Погребняк не была столь дипломатичной и при всех отчитала Манукяна.

«Дав, но по сути, как и в жизни, ты всегда цепляешься за других людей, а потом за счет них выезжаешь», — съязвила участница.

Участники проекта не поддержали выпад бывшей жены футболиста в адрес Давы.

В конце первого дня черную кошку вручили именно Даве. Во второй день команда новосибирца взяла пятое место, и шоу покинула семья Верещагиных.

Фото: ТНТ
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#Культура#Новосибирск#Шоу#Дава#Реалити-шоу#ТНТ#Алёна Рогонова
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