Дава едва не вылетел из шоу «Сокровища императора». Что произошло?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Давид стремится к победе, но он оказался в шаге от вылета из-за других участников. Так, блогер Евгений Ершов поступил некрасиво и спрятал конверты с заданиями. Поиски не дали результата, и команда Давы готова была опустить руки. Сам Давид предложил коллегам по команде прилечь и отдохнуть.
Брат же, наоборот, был настроен решительно. Арман поговорил со звездным родственником, мотивировав его. Но несмотря на усилия, в итоге их команда стала последней.
«Добрым полицейским» выступила давняя подруга Давида, ведущая Ольга Бузова. Она отметила, что обычно команда показывает хорошие результаты.
А вот Мария Погребняк не была столь дипломатичной и при всех отчитала Манукяна.
«Дав, но по сути, как и в жизни, ты всегда цепляешься за других людей, а потом за счет них выезжаешь», — съязвила участница.
Участники проекта не поддержали выпад бывшей жены футболиста в адрес Давы.
В конце первого дня черную кошку вручили именно Даве. Во второй день команда новосибирца взяла пятое место, и шоу покинула семья Верещагиных.