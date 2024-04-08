Дава едва не вылетел из шоу «Сокровища императора». Что произошло?

Давид стремится к победе, но он оказался в шаге от вылета из-за других участников. Так, блогер Евгений Ершов поступил некрасиво и спрятал конверты с заданиями. Поиски не дали результата, и команда Давы готова была опустить руки. Сам Давид предложил коллегам по команде прилечь и отдохнуть.