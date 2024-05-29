В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Жительница Новосибирска Александра Ржевская приняла участие в съемках очередного выпуска реалити-шоу «Богиня свиданий», которое выходит на телеканале «Суббота!». Участницы шоу должны превзойти своих соперниц в умении устраивать незабываемые свидания претендентам на их руку и сердце, сообщили в пресс-службе телеканала.
Живущей в столице Сибири Александре исполнилось 23 года, она мастер татуировок. Удалось ли сибирячке победить в очередном выпуске шоу, можно было увидеть 28 мая на телеканале «Суббота!».
Организованное Александрой Ржевской романтическое рандеву оценивали популярные блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, а также специалист в мире моды Даниил Грачев.
К сожалению, новосибирская татуировщица не смогла устроить свидание, которое бы потрясло чернокожего фитнес-тренера из Москвы Люка Габриэля: Александра заняла лишь третье место.