В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска

Жительница Новосибирска Александра Ржевская приняла участие в съемках очередного выпуска реалити-шоу «Богиня свиданий», которое выходит на телеканале «Суббота!». Участницы шоу должны превзойти своих соперниц в умении устраивать незабываемые свидания претендентам на их руку и сердце, сообщили в пресс-службе телеканала.