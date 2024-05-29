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Published Сегодня, 12:59

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В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска

В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска

29 мая 2024, 12:59
Фото: телеканал «Суббота!»
Тату-мастер из Новосибирска Александра Ржевская поучаствовала в реалити-шоу «Богиня свиданий», сообщила пресс-служба телеканала «Суббота!».

Жительница Новосибирска Александра Ржевская приняла участие в съемках очередного выпуска реалити-шоу «Богиня свиданий», которое выходит на телеканале «Суббота!». Участницы шоу должны превзойти своих соперниц в умении устраивать незабываемые свидания претендентам на их руку и сердце, сообщили в пресс-службе телеканала.

Живущей в столице Сибири Александре исполнилось 23 года, она мастер татуировок. Удалось ли сибирячке победить в очередном выпуске шоу, можно было увидеть 28 мая на телеканале «Суббота!».

Организованное Александрой Ржевской романтическое рандеву оценивали популярные блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, а также специалист в мире моды Даниил Грачев.

К сожалению, новосибирская татуировщица не смогла устроить свидание, которое бы потрясло чернокожего фитнес-тренера из Москвы Люка Габриэля: Александра заняла лишь третье место.

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#Юрий Фомиченко#Реалити-шоу#Суббота!#Александра Ржевская#Мастер татуировок
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