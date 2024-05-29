Мастер татуировок

В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска

Тату-мастер из Новосибирска Александра Ржевская поучаствовала в реалити-шоу «Богиня свиданий», сообщила пресс-служба телеканала «Суббота!».