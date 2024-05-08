atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В телешоу «Моя жена рулит» поучаствовала семейная пара из Новосибирска

В телешоу «Моя жена рулит» поучаствовала семейная пара из Новосибирска

8 мая 2024, 10:38
Фото: телеканал «Суббота!»
Жители Новосибирска Дарья и Александр Лушниковы приняли участие в кулинарном шоу «Моя жена рулит», рассказали в пресс-службе телеканала «Суббота!»

В кулинарном реалити «Моя жена рулит», выходящем на телеканале «Суббота!», поучаствовала семейная пара из Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе телеканала, выпуск программы с участием Дарьи и Александра Лушниковых выйдет в эфир 11 мая в 17.00.

Сибиряки состоят в браке уже 12 лет и воспитывают трех дочерей. По их уверениям, если им посчастливится завладеть призовыми 100 тысячами рублей, то весь этот приз будет истрачен на увлекательный вояж всей семьей.

По условиям этого кулинарного шоу, муж остается на кухне наедине с предоставленным шеф-поваром уникальным рецептом. Жена в момент готовки может лишь «рулить» супругом через наушники, не вмешиваясь в процесс физически.

Александру пришлось демонстрировать свои навыки обращения с ножом и сковородкой, а Дарье показывать степень взаимопонимания с мужем на примере приготовления необычного блюда по рецепту итальянского шефа из московского ресторана Christian Кристиана Лоренцини, ставшего соведущим Марины Федункив.

Читайте также:
Модель из Новосибирска выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь в квартире Новосибирская модель примет участие в съемках шоу «Богиня сыска»Жители Новосибирска приобрели более 180 кг пасхальных куличей в Яндекс Лавке
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Приз#Кулинарное шоу#Семейная пара#Дарья и Александр Лушниковы#Суббота!
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Сегодня, 02:33
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Сегодня, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Сегодня, 02:01
Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура
Вчера, 04:08
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
6 мая, 05:42
"