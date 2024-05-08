В телешоу «Моя жена рулит» поучаствовала семейная пара из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В кулинарном реалити «Моя жена рулит», выходящем на телеканале «Суббота!», поучаствовала семейная пара из Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе телеканала, выпуск программы с участием Дарьи и Александра Лушниковых выйдет в эфир 11 мая в 17.00.
Сибиряки состоят в браке уже 12 лет и воспитывают трех дочерей. По их уверениям, если им посчастливится завладеть призовыми 100 тысячами рублей, то весь этот приз будет истрачен на увлекательный вояж всей семьей.
По условиям этого кулинарного шоу, муж остается на кухне наедине с предоставленным шеф-поваром уникальным рецептом. Жена в момент готовки может лишь «рулить» супругом через наушники, не вмешиваясь в процесс физически.
Александру пришлось демонстрировать свои навыки обращения с ножом и сковородкой, а Дарье показывать степень взаимопонимания с мужем на примере приготовления необычного блюда по рецепту итальянского шефа из московского ресторана Christian Кристиана Лоренцини, ставшего соведущим Марины Федункив.