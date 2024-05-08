В телешоу «Моя жена рулит» поучаствовала семейная пара из Новосибирска

Жители Новосибирска Дарья и Александр Лушниковы приняли участие в кулинарном шоу «Моя жена рулит», рассказали в пресс-службе телеканала «Суббота!»