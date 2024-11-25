Фанаты не оценили шутку Милохина про День матери

Posted 25 ноября, 11:28
Published 25 ноября, 11:28
Modified 25 ноября, 13:39
Updated 25 ноября, 13:39
На видео блогер показывает, как он якобы проводит время с мамой, но на самом деле на протяжении всего времени он беседует и обнимается с пустотой. Тем самым он хотел показать полное отсутствие матери в своей жизни.
Однако далеко не все комментаторы оценили тонкость иронии Дани. Некоторые отмечают, что он использует семейные конфликты, чтобы в очередной раз привлечь внимание к своей персоне.
«Лимит на жалость прошел», — пишут комментаторы, как бы намекая на то, что блогер излишне давит на жалость.
«С биологической все ясно, но у него же приемная мама есть», — убеждены некоторые пользователи. Действительно, почему бы Милохину не поздравить и не поблагодарить приемную мать, которая поддерживает творческие стремления и амбиции юноши, вместо того, чтобы в очередной раз поднимать свои просмотры драматичной историей?
Напомним, приемными родителями для Данила и его брата Ильи стала многодетная пара Тюленевых Нина и Виктор. Супруги поддерживали творчество Дани и поощряли его самореализацию. Однако в благодарность молодой человек заявил в интервью 2023 года, что не общается с ними регулярно, хотя и помогает приемной семье материально. По заявлению тиктокера, приемные родители «не дали ему семью».
Некоторые комментаторы убеждены, что история блогера, на которой он собирает «лайки» не заслуживает сочувствия.
Не стоит забывать, что за словом «мама» стоит не столько кровная, сколько намного более глубокая эмоциональная связь. Поэтому в этот особенный день благодарности заслуживает каждая женщина, которая взяла на себя нелегкий труд по воспитанию ребенка.