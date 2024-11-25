Фанаты не оценили шутку Милохина про День матери

Напомним, приемными родителями для Данила и его брата Ильи стала многодетная пара Тюленевых Нина и Виктор. Супруги поддерживали творчество Дани и поощряли его самореализацию. Однако в благодарность молодой человек заявил в интервью 2023 года, что не общается с ними регулярно, хотя и помогает приемной семье материально. По заявлению тиктокера, приемные родители «не дали ему семью».