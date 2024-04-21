На телеканале «Пятница» вышла программа, посвященная кухне Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Съемочная группа телеканала «Пятница» приехала в Новосибирск, чтобы показать сибирскую кухню изнутри. Передача вышла в эфир 21 апреля.
Программа называется «Гастротур». Первый выпуск был снят в Забайкалье, второй в Ямало-Ненецком округе, а третий в Новосибирской области. Ведущим шоу является ресторатор Дмитрий Левицкий. Он побывал в разных локациях столицы Сибири и ее области, попробовав кухню по локальным рецептам.
Например, в деревне Алексеевка угощали пряниками, повар сварила пшеничную кашу из грибов, папоротником и неожиданным ингредиентом — муравьями. Кроме того, Левицкий заглянул в «Гастроинкубатор», где готовят местную кухню.