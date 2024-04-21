На телеканале «Пятница» вышла программа, посвященная кухне Новосибирской области

Программа называется «Гастротур». Первый выпуск был снят в Забайкалье, второй в Ямало-Ненецком округе, а третий в Новосибирской области. Ведущим шоу является ресторатор Дмитрий Левицкий. Он побывал в разных локациях столицы Сибири и ее области, попробовав кухню по локальным рецептам.