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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

Ведущий попробовал разную еду

На телеканале «Пятница» вышла программа, посвященная кухне Новосибирской области

21 апреля 2024, 06:08
Фото: телеканал «Пятница»
Ведущий попробовал разную еду
Выпуск кулинарного шоу на телеканале посвятили кухне Новосибирской области.

Съемочная группа телеканала «Пятница» приехала в Новосибирск, чтобы показать сибирскую кухню изнутри. Передача вышла в эфир 21 апреля.

Программа называется «Гастротур». Первый выпуск был снят в Забайкалье, второй в Ямало-Ненецком округе, а третий в Новосибирской области. Ведущим шоу является ресторатор Дмитрий Левицкий. Он побывал в разных локациях столицы Сибири и ее области, попробовав кухню по локальным рецептам.

Например, в деревне Алексеевка угощали пряниками, повар сварила пшеничную кашу из грибов, папоротником и неожиданным ингредиентом — муравьями. Кроме того, Левицкий заглянул в «Гастроинкубатор», где готовят местную кухню.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Еда#Шоу#Телевидение#Кухня
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