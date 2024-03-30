Татьяна Лазарева* решила избираться в Мосгордуму — она признана иноагентом

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Телеведущая сообщила о своем политическом желании на своей странице в Facebook**. Свою кандидатуру она намерена выставить осенью.
«Я хочу вместе с моими коллегами баллотироваться в Московскую городскую думу. Еще 44 человека намерены это сделать», — заявила Татьяна Лазарева*.
При этом она намерена и проверить, как ее статус иностранного агента может поспособствовать ее возможной дискриминации, «как говорят».
На желание Лазаревой уже отреагировали общественники. Так, организация «Зов народа» уже направило в Минюст предложение запретить иноагентам участвовать в политических кампаниях. Однако в самом министерстве пока не видят никаких препятствий для пассивного избирательного права.
«Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в ЦИК. Также такой кандидат обязан указывать данную информацию в подписном листе, агитационных материалах, также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене», — говорится ответе Минюста на запрос РИА Новости.
Напомним, что статус иностранного агента может получить Алла Пугачева.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом.
**принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской на территории РФ.