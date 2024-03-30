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Татьяна Лазарева* намерена баллотироваться в Мосгордуму

Татьяна Лазарева* решила избираться в Мосгордуму — она признана иноагентом

30 марта 2024, 06:36
Фото: wikipedia.org
Татьяна Лазарева* намерена баллотироваться в Мосгордуму

Участница сборной НГУ Татьяна Лазарева* намерена баллотироваться в Мосгордуму

Бывшая участница сборной НГУ в КВН и телеведущая «ОСП-студии», «Хороших шуток» и «Слава Богу, ты пришел» Татьяна Лазарева* решила поучаствовать в политической жизни страны и для начала избраться в Мосгордуму. При этом бывшая жительница Новосибирска не поддержала СВО и признана иноагентом.

Телеведущая сообщила о своем политическом желании на своей странице в Facebook**. Свою кандидатуру она намерена выставить осенью.

«Я хочу вместе с моими коллегами баллотироваться в Московскую городскую думу. Еще 44 человека намерены это сделать», — заявила Татьяна Лазарева*.

При этом она намерена и проверить, как ее статус иностранного агента может поспособствовать ее возможной дискриминации, «как говорят».

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На желание Лазаревой уже отреагировали общественники. Так, организация «Зов народа» уже направило в Минюст предложение запретить иноагентам участвовать в политических кампаниях. Однако в самом министерстве пока не видят никаких препятствий для пассивного избирательного права.

«Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в ЦИК. Также такой кандидат обязан указывать данную информацию в подписном листе, агитационных материалах, также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене», — говорится ответе Минюста на запрос РИА Новости.

Напомним, что статус иностранного агента может получить Алла Пугачева.

*физическое лицо, признанное иностранным агентом.

**принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской на территории РФ.

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