Татьяна Лазарева* решила избираться в Мосгордуму — она признана иноагентом

Участница сборной НГУ Татьяна Лазарева* намерена баллотироваться в Мосгордуму

Бывшая участница сборной НГУ в КВН и телеведущая «ОСП-студии», «Хороших шуток» и «Слава Богу, ты пришел» Татьяна Лазарева* решила поучаствовать в политической жизни страны и для начала избраться в Мосгордуму. При этом бывшая жительница Новосибирска не поддержала СВО и признана иноагентом.