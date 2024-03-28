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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Алла Пугачева и Манижа участвовали в песенном конкурсе «Евровидение» в разные годы

Алла Пугачева ответила на пост уроженки Таджикистана Манижи о теракте в «Крокусе»

28 марта 2024, 03:17
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ и запрещена)
Алла Пугачева и Манижа участвовали в песенном конкурсе «Евровидение» в разные годы

Пугачева ответила на пост уроженки Таджикистана Манижи о теракте в «Крокусе»

Ранее Манижа опубликовала видео, в котором с горечью размышляет о последствиях теракта в «Крокусе», которые «обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии».

Алла Пугачева прокомментировала видео, размещенное певицей Манижей в соцсетях. «Прости!!!» — написала певица. В ответ Манижа написала ей: «Я вас очень люблю, Алла Борисовна».

Ранее Манижа опубликовала видео, в котором с горечью размышляет о последствиях теракта в «Крокусе», которые «обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии», и «публичной пытки», ставшей ответом на «вопиющее зверство».

Говоря об этом, Манижа вспомнила свою бабушку, которая умерла 14 лет назад. Певица призналась, что рада, что ее бабушка «не проживает то, что происходит с нами и с миром» и считает, что у убийцы нет национальности.

Манижа (полное имя Манижа Сангин) родилась в 1991 году в Таджикистане.

Пострадавшим от теракта в «Крокусе» поможет Новосибирская область
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