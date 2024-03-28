Алла Пугачева ответила на пост уроженки Таджикистана Манижи о теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Алла Пугачева прокомментировала видео, размещенное певицей Манижей в соцсетях. «Прости!!!» — написала певица. В ответ Манижа написала ей: «Я вас очень люблю, Алла Борисовна».
Ранее Манижа опубликовала видео, в котором с горечью размышляет о последствиях теракта в «Крокусе», которые «обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии», и «публичной пытки», ставшей ответом на «вопиющее зверство».
Говоря об этом, Манижа вспомнила свою бабушку, которая умерла 14 лет назад. Певица призналась, что рада, что ее бабушка «не проживает то, что происходит с нами и с миром» и считает, что у убийцы нет национальности.
Манижа (полное имя Манижа Сангин) родилась в 1991 году в Таджикистане.