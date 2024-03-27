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Число погибших в Crocus City Hall возросло до 140 человек

Число погибших в Crocus City Hall возросло до 140 человек

27 марта 2024, 12:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Число погибших в Crocus City Hall возросло до 140 человек
22 марта в Crocus City Hall произошел теракт. На концерт группы «Пикник» ворвались вооруженные люди, принявшиеся расстреливать зрителей. Погибло свыше сотни человек.

Многие из пострадавших находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Недавно скончалась еще одна из жертв теракта, что увеличило количество погибших до 140 человек.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи сделали все возможное», — цитирует «Коммерсант» министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В крайне тяжелом состоянии остаются еще четыре пациента, девятнадцать зрителей — в тяжелом. На лечении находятся восемьдесят человек. Среди них — шесть детей. К выписке готовятся двадцать три пострадавших.

Как помочь пострадавшим в Крокус Сити Холле: инструкция для Новосибирска
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Новосибирцы могут помочь пострадавшим в Crocus City Hall. Для этого можно стать донором крови, горожан ждут в Новосибирском клиническом центре крови на Серафимовича, 2/1. Также можно перевести денежные средства на счет «Российского Красного креста» и на сайте мывместе.рф.

Новосибирцам предложили почтить память погибших в Crocus City Hall
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