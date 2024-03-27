Число погибших в Crocus City Hall возросло до 140 человек

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Многие из пострадавших находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Недавно скончалась еще одна из жертв теракта, что увеличило количество погибших до 140 человек.
«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи сделали все возможное», — цитирует «Коммерсант» министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В крайне тяжелом состоянии остаются еще четыре пациента, девятнадцать зрителей — в тяжелом. На лечении находятся восемьдесят человек. Среди них — шесть детей. К выписке готовятся двадцать три пострадавших.
Новосибирцы могут помочь пострадавшим в Crocus City Hall. Для этого можно стать донором крови, горожан ждут в Новосибирском клиническом центре крови на Серафимовича, 2/1. Также можно перевести денежные средства на счет «Российского Красного креста» и на сайте мывместе.рф.