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Новосибирский депутат Ирина Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег

Депутат Горсовета Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег

15 марта 2024, 03:58
Фото: vk.com / ipb4okrnsk

Новосибирский депутат Ирина Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег

Депутат назвала конкретные имена. Ранее Минюст признал иноагентом городского депутата Антона Картавина*. Примечательно, что в тот же день Беспечная заявляла, что ему необходимо присвоить статус иноагента.

Депутат Горсовета Новосибирска Ирина Беспечная заявила, что нужно продолжить искать «врагов народа» среди членов Совета депутатов.

«В новосибирской политике еще остаются люди, продолжающие эту работу: например, член все той же „Коалиции“ Светлана Каверзина. Уверена, что эта ситуация, наконец, придет к логическому завершению, Каверзину тоже признают иноагентом, как и всех, подобных ей — и мы, наконец, победим не только внешних врагов, но и „пятую колонну“ внутри нашей страны», — заявила Беспечная в своем официальном аккаунте в соцсети «Вконтакте».
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2 февраля 2024 года Минюст признал иноагентом депутата Горсовета Антона Картавина. В тот же день Беспечная заявляла, что ему необходимо присвоить статус иноагента.

«Мы обязаны внимательно присмотреться к депутатам, которые входили в круг общения Сергея Бойко**. <…> Удивляет, что этого пока не сделано!» — сказала тогда депутат.

*2 февраля 2024 года Минюст признал иноагентом депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина с формулировкой, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

** 31 марта 2023 года Минюст признал иноагентом депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко. В обосновании указано, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью РФ».

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4 марта в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск депутата горсовета Антона Картавина* к «дочке» компании СГК — «НТСК». Депутат отстаивает интересы 40 жителей левого берега города, которых затронула коммунальная авария на теплотрассе в январе 2024 года.

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#Общество#Новосибирск#Горсовет#Иноагенты#Алёна Рогонова
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