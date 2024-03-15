Депутат Горсовета Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег

*2 февраля 2024 года Минюст признал иноагентом депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина с формулировкой, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».