Депутат Горсовета Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Депутат Горсовета Новосибирска Ирина Беспечная заявила, что нужно продолжить искать «врагов народа» среди членов Совета депутатов.
«В новосибирской политике еще остаются люди, продолжающие эту работу: например, член все той же „Коалиции“ Светлана Каверзина. Уверена, что эта ситуация, наконец, придет к логическому завершению, Каверзину тоже признают иноагентом, как и всех, подобных ей — и мы, наконец, победим не только внешних врагов, но и „пятую колонну“ внутри нашей страны», — заявила Беспечная в своем официальном аккаунте в соцсети «Вконтакте».
2 февраля 2024 года Минюст признал иноагентом депутата Горсовета Антона Картавина. В тот же день Беспечная заявляла, что ему необходимо присвоить статус иноагента.
«Мы обязаны внимательно присмотреться к депутатам, которые входили в круг общения Сергея Бойко**. <…> Удивляет, что этого пока не сделано!» — сказала тогда депутат.
*2 февраля 2024 года Минюст признал иноагентом депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина с формулировкой, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».
** 31 марта 2023 года Минюст признал иноагентом депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко. В обосновании указано, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью РФ».
4 марта в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск депутата горсовета Антона Картавина* к «дочке» компании СГК — «НТСК». Депутат отстаивает интересы 40 жителей левого берега города, которых затронула коммунальная авария на теплотрассе в январе 2024 года.