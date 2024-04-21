Телевидение и радио отключат у новосибирцев с 22 апреля

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Отключение телеканалов в регионе — плановое. Профилактические работы начнутся с 22 апреля, а закончатся они 28 числа. Временно выключать каналы будут постепенно, по районам города и области.
Как уточнили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, причиной отключения станет обеспечение полноценной работы системы передачи радио, а также телесигналов. Все выключения могут длиться по несколько часов.
Сигнал потеряется у следующих каналов: Первый канал, Россия — 1, НТВ, Матч ТВ, Карусель, РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ и другие. Также отключат радио: Радио России Д-3, Солнце, Ю-ТВ, Маяк, Вести ФМ и другие.