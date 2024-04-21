atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Сигнал будет потерян

Телевидение и радио отключат у новосибирцев с 22 апреля

21 апреля 2024, 02:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сигнал будет потерян

Новосибирцы столкнутся с проблемами в работе телевидения и радио

В Новосибирске начнут временно отключать телеканалы. Это связано с профилактическими работами.

Отключение телеканалов в регионе — плановое. Профилактические работы начнутся с 22 апреля, а закончатся они 28 числа. Временно выключать каналы будут постепенно, по районам города и области.

Как уточнили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, причиной отключения станет обеспечение полноценной работы системы передачи радио, а также телесигналов. Все выключения могут длиться по несколько часов.

Сигнал потеряется у следующих каналов: Первый канал, Россия — 1, НТВ, Матч ТВ, Карусель, РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ и другие. Также отключат радио: Радио России Д-3, Солнце, Ю-ТВ, Маяк, Вести ФМ и другие.

17 и 18 апреля в Новосибирске отключат радио и телевидение
Узнать подробнее
Читайте также:
ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске с 15 января 2024 и почемуАктер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТСТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске со 2 октября и почему
#Эмилия Губарева#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#Отключение#Радио#Телевидение
Подпишитесь
Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году
19 апреля, 05:31
«Как сумасшедшие»: новосибирцы возмутились пьяными зрителями на Супердискотеке 90-х
Сегодня, 03:53
Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона
Вчера, 11:17
Художница из Новосибирска создала рисованный путеводитель по городу
Вчера, 05:52
Экстренное предупреждение: паводок грозит селу Пихтовка в Новосибирской области
Вчера, 03:27
Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске
19 апреля, 02:16
"