ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске с 15 января 2024 и почему

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
С 15 января по 21 января в регионе начнут проводиться технические работы на передатчиках, из-за чего возникнут перебои в работе телевидения и радио. В течение этих дней некоторые каналы и станции станут временно недоступны.
Отключения начнутся с 3:00 и продлятся до 12:00 или 14:00, в зависимости от конкретного канала или станции. Также планируются отключения с 22:00 15 января до 01:00 16 января, и с 02:00 до 10:00 17 января.
В случае неблагоприятных погодных условий работы могут быть перенесены или отменены. Сигнал будет потерян у следующих каналов и радио: Первый канал, Россия — 1, Россия — 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-центр. РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР, МузТВ. Радио России Д-3, Солнце, Ю-ТВ, Телеканал Суббота, Маяк, Вести ФМ и другие.