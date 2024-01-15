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В Новосибирске с 15 января отключат радио и телевидение

ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске с 15 января 2024 и почему

15 января 2024, 01:32
Фото: Эмилия Губарева / 1MI

В Новосибирске с 15 января отключат радио и телевидение

С 15 января в Новосибирске и области будут временно отключены ряд каналов и радиостанций.

С 15 января по 21 января в регионе начнут проводиться технические работы на передатчиках, из-за чего возникнут перебои в работе телевидения и радио. В течение этих дней некоторые каналы и станции станут временно недоступны.

Отключения начнутся с 3:00 и продлятся до 12:00 или 14:00, в зависимости от конкретного канала или станции. Также планируются отключения с 22:00 15 января до 01:00 16 января, и с 02:00 до 10:00 17 января.

В случае неблагоприятных погодных условий работы могут быть перенесены или отменены. Сигнал будет потерян у следующих каналов и радио: Первый канал, Россия — 1, Россия — 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-центр. РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР, МузТВ. Радио России Д-3, Солнце, Ю-ТВ, Телеканал Суббота, Маяк, Вести ФМ и другие.

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#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#Отключение#Радио#Эмилия Губарева#Телевидение
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