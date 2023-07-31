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СТС, Домашний, ТНТ: какие каналы будут работать с перебоями в Новосибирске и почему

31 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Телевидение будет работать с перебоями

В Новосибирске прервут вещание 20 телеканалов из-за технических работ

В Новосибирске до 6 августа будут с перебоями работать 20 федеральных телеканалов из-за проведения монтажных работ.

В Новосибирске начались временные отключения телевизионного и радио вещания. Перерывы продлятся до 6 августа.

Согласно информации от Сибирского регионального центра Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 31 июля по 6 августа могут возникнуть небольшие перерывы в трансляции телерадиосигнала в Новосибирске. Отключения будут происходить с 10:00 до 17:00 по местному времени. Специалисты будут проводить работы на антенно-мачтовых сооружениях.

Сегодня, 31 июля, запланированы отключения каналов РТРС-1 и РТРС-2. В мультиплексе РТРС-1 цифрового телевидения можно просмотреть 10 обязательных бесплатных каналов, таких как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России включает в себя следующие каналы: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».

СТС, ТНТ, Домашний: какие телеканалы отключили в Новосибирске 17 июля 2023 и почему
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#Телеканалы#Отключение#Трансляция#Радиовещание#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Технологии#Эмилия Губарева
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