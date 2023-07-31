Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В Новосибирске начались временные отключения телевизионного и радио вещания. Перерывы продлятся до 6 августа.
Согласно информации от Сибирского регионального центра Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 31 июля по 6 августа могут возникнуть небольшие перерывы в трансляции телерадиосигнала в Новосибирске. Отключения будут происходить с 10:00 до 17:00 по местному времени. Специалисты будут проводить работы на антенно-мачтовых сооружениях.
Сегодня, 31 июля, запланированы отключения каналов РТРС-1 и РТРС-2. В мультиплексе РТРС-1 цифрового телевидения можно просмотреть 10 обязательных бесплатных каналов, таких как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».
Мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России включает в себя следующие каналы: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».