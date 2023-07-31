Согласно информации от Сибирского регионального центра Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 31 июля по 6 августа могут возникнуть небольшие перерывы в трансляции телерадиосигнала в Новосибирске. Отключения будут происходить с 10:00 до 17:00 по местному времени. Специалисты будут проводить работы на антенно-мачтовых сооружениях.