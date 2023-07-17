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СТС, ТНТ, Домашний: какие телеканалы отключили в Новосибирске 17 июля 2023 и почему

17 июля 2023, 01:51
Фото: 1MI
Плановые технические работы пройдут 17 июля

В Новосибирской области отключат вещание 46 каналов и радиостанций 17 июля 2023

В Новосибирской области 17 июля будет отключено вещание 46 каналов и радиостанций на 9 часов для проведения плановых технических работ.

17 июля в Новосибирской области будет прекращено вещание 46 телеканалов и радиостанций в связи с проведением запланированных технических работ. Прерывание просмотра продлится около 9 часов в трех крупных городах региона: Новосибирске, Куйбышеве и Черепаново. Информацию о таком отключении сообщили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В результате этого отключения не будут недоступны каналы первого и второго мультиплекса, в числе которых «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ», а также несколько радиостанций.

В Новосибирске эти каналы не будут транслироваться с 9 утра до 4 вечера, в Куйбышеве — с 8 утра до 5 вечера, а в Черепаново — с 9 утра до 3 часов дня.

Также, вещание будет приостановлено в других населенных пунктах региона: Багане, Довольном, Карасуке, Куйбышеве, Линёво, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Татарске, Тогучине и т. д.

Завтра, 18 июля, прерывание вещания продлится с 10 утра до 4 часов дня в Искитиме.

Если погода окажется неблагоприятной, возможны изменения в графике технических работ и отключении каналов.

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#Общество#Город#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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