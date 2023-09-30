ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске со 2 октября и почему

В период со 2 по 8 октября возможны сбои в работе телеканалов первого и второго мультикомплекса, включая Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-24, СТС, ТНТ и другие. Радио России и Радио 54 также будут иметь некоторые перебои.