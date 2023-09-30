atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

Сигнал будет прерываться

ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске со 2 октября и почему

30 сентября 2023, 02:51
Фото: Эмилия Губарева / 1MI
Сигнал будет прерываться

В Новосибирской области ТВ-сигнал прервется в октябре из-за солнца

В октябре в Новосибирской области возникнут проблемы с телевещанием из-за перемещения солнца, что приведет к временному прерыванию ТВ-сигнала.

Со 2 октября в Новосибирской области будет происходить кратковременное прерывание телерадиосигнала. Это затронет города Болотное, Каргат и Чулым, а также село Довольное и поселки Красный Хутор, Радуга и Успенский.

В период со 2 по 8 октября возможны сбои в работе телеканалов первого и второго мультикомплекса, включая Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-24, СТС, ТНТ и другие. Радио России и Радио 54 также будут иметь некоторые перебои.

Эти прерывания вызваны проведением профилактических или плановых работ, которые требуют временного отключения передающего оборудования, сообщили в Сибирском региональном центре РТРС.

СТС, ТНТ, «Домашний»: в Новосибирске перестали вещать 20 телеканалов
Узнать подробнее
Читайте также:
СТС, Домашний, ТНТ: какие каналы будут работать с перебоями в Новосибирске и почемуСТС, ТНТ, Домашний: какие телеканалы отключили в Новосибирске 17 июля 2023 и почемуТНТ, Домашний, Муз ТВ: какие телеканалы отключат в Новосибирской области с 23 января
#Новосибирская область#Радио#Эмилия Губарева#Телевидение
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
Вчера, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
Вчера, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00