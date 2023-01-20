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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

ТНТ, Домашний, Муз ТВ: какие телеканалы отключат в Новосибирской области с 23 января

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Отключат телеканалы в некоторых поселках

В Новосибирской области прекратят вещание 20 телеканалов с 23 января

В Новосибирской области с 23 января прекратят вещание телеканалы, о чем проинформировали на официальном сайте РТРС.

В некоторых населенных пунктах временно перестанут работать телеканалы. По данным РТРС, с 23 по 29 января произойдут кратковременные перерывы трансляции теле и радиосигнала. Отключения затронут Быстровку, Листвянский, Плотниково, Сосновку и Шипуново.

Сигнал прервется с 10:00 до 16:00. Прерывания сигнала будут длиться по 6 часов. Отметим, что в мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 каналов: Первый, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, Карусель и другие.

В мультиплекс РТРС-2 входят: СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, ТНТ, Муз ТВ и другие.

Более 20 телеканалов прекратят вещание в Новосибирской области с 16 января
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Напомним, что в других районах региона с 16 по 22 января уже выключали телеканалы. Это были плановые работы, которые требовали отключения от сети специального передающего оборудования. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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