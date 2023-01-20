Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В некоторых населенных пунктах временно перестанут работать телеканалы. По данным РТРС, с 23 по 29 января произойдут кратковременные перерывы трансляции теле и радиосигнала. Отключения затронут Быстровку, Листвянский, Плотниково, Сосновку и Шипуново.
Сигнал прервется с 10:00 до 16:00. Прерывания сигнала будут длиться по 6 часов. Отметим, что в мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 каналов: Первый, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, Карусель и другие.
В мультиплекс РТРС-2 входят: СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, ТНТ, Муз ТВ и другие.
Напомним, что в других районах региона с 16 по 22 января уже выключали телеканалы. Это были плановые работы, которые требовали отключения от сети специального передающего оборудования.