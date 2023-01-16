Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Updated Сегодня, 01:51
Прекращение вещания в регионе произойдет с 16 по 22 января-2023. Связано это с плановыми профилактическими работами. Для них требуется отключить специальное передающее оборудование.
Под отключение попадут более 20 телеканалов, а также радио. Так, для просмотра станут недоступны следующие каналы с 7 до 16 часов:
Первый, Россия1, МАТЧ!, НТВ, Карусель, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, ТНТ. Вещание приостановят на радиостанциях: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Новосибирская Городская Волна.
Напомним, ранее с вещания исчезло Радио Шансон. Теперь на волне 107,7 играет другое радио - Relax FM.