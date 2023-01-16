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Posted Сегодня, 01:49

Published Сегодня, 01:49

Modified Сегодня, 01:51

Updated Сегодня, 01:51

Более 20 телеканалов прекратят вещание в Новосибирской области с 16 января

Сегодня, 01:49
Фото: 1MI
Профилактические работы будут проводить до 22 января
В Новосибирской области временно перестанут работать некоторые телеканалы и радио, о чем сообщили в Сибирском региональном центре РТРС.

Прекращение вещания в регионе произойдет с 16 по 22 января-2023. Связано это с плановыми профилактическими работами. Для них требуется отключить специальное передающее оборудование.

Более 20 телеканалов отключат в Новосибирской области с 16 января – в чем причина
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Под отключение попадут более 20 телеканалов, а также радио. Так, для просмотра станут недоступны следующие каналы с 7 до 16 часов:

Первый, Россия1, МАТЧ!, НТВ, Карусель, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, ТНТ. Вещание приостановят на радиостанциях: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Новосибирская Городская Волна.

В Новосибирске прекратило вещание «Радио Шансон»
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Напомним, ранее с вещания исчезло Радио Шансон. Теперь на волне 107,7 играет другое радио - Relax FM.

#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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