На официальном сайте «Радио Шансон» в списке городов вещания не оказалось Новосибирска. Теперь на волне 107,7 играет другое радио - Relax FM.
В эфире этой радиостанции транслируется расслабляющая музыка для путешествий. Оно начало вещание в Новосибирске с 31 декабря-2022.
А вот вернется ли знаменитое «Радио Шансон» в Новосибирск или будут ли его транслировать на другой волне – остается неизвестным.
Читайте также о том, что в Новосибирск не редко приезжают звезды шоу-бизнеса. В своих райдерах они указывают как исправные розетки, так и стейки из фламинго, называем самые необычные пункты.