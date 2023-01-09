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В Новосибирске прекратило вещание «Радио Шансон»

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Вместо шансона играет другая музыка
Новосибирцы больше не услышат вещание «Радио Шансон». Вместо него на волне работает другое радио.

На официальном сайте «Радио Шансон» в списке городов вещания не оказалось Новосибирска. Теперь на волне 107,7 играет другое радио - Relax FM.

В эфире этой радиостанции транслируется расслабляющая музыка для путешествий. Оно начало вещание в Новосибирске с 31 декабря-2022.

А вот вернется ли знаменитое «Радио Шансон» в Новосибирск или будут ли его транслировать на другой волне – остается неизвестным.

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Читайте также о том, что в Новосибирск не редко приезжают звезды шоу-бизнеса. В своих райдерах они указывают как исправные розетки, так и стейки из фламинго, называем самые необычные пункты. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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