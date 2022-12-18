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Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска

Сегодня, 05:38
Фото: ВК/Шура (Александр Медведев) - Официальная группа
Кто-то из звезд просит стейк из фламинго
В Новосибирск не редко приезжают звезды шоу-бизнеса. В своих райдерах они указывают как исправные розетки, так и стейки из фламинго, называем самые необычные пункты.

Артист Шура – уроженец Новосибирска. В своем райдере он требует исправность розеток в гримерках. Связано это с тем, что однажды певец не смог погладить костюм на выступление, так как розетки не работали. Еще одним пунктом стало наличие телевизора.

Николай Басков в свое время учился в Новосибирске. В его райдер включена горячая и холодная вода. Однажды артист был в гостинице, но там отсутствовала вода из-за аварии.

Певица Анна Asti не раз выступала с концертами в Новосибирске. В ее райдер входит пункт о правильном питании. Например, артистка однажды пожелала стейк из фламинго и салат из игуаны.

А вот король эстрады Филипп Киркоров требует сопровождение ГИБДД для своего кортежа, пишет НГС. Певец возит с собой личного повара, а в его гримерке всегда должны стоять вазы с цветами.

Где жили новосибирские знаменитости – список адресов (Элджей, Шура, Прилучный)
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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