Артист Шура – уроженец Новосибирска. В своем райдере он требует исправность розеток в гримерках. Связано это с тем, что однажды певец не смог погладить костюм на выступление, так как розетки не работали. Еще одним пунктом стало наличие телевизора.
Николай Басков в свое время учился в Новосибирске. В его райдер включена горячая и холодная вода. Однажды артист был в гостинице, но там отсутствовала вода из-за аварии.
Певица Анна Asti не раз выступала с концертами в Новосибирске. В ее райдер входит пункт о правильном питании. Например, артистка однажды пожелала стейк из фламинго и салат из игуаны.
А вот король эстрады Филипп Киркоров требует сопровождение ГИБДД для своего кортежа, пишет НГС. Певец возит с собой личного повара, а в его гримерке всегда должны стоять вазы с цветами.
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