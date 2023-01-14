Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
По данным РТРС, с 16 по 22 января 2023 года многие телеканалы перестанут работать. Эта мера временная. Связано прекращение вещания с профилактическими работами.
В этот период специалисты проведут плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Также отмечается, что из-за непогоды, часть работ могут перенести на другое время или отменить.
Отключение произведут по районам области. В какое время, и какие каналы и радио перестанут работать – можно посмотреть по ссылке. Стоит отметить, что время РТРС указал московское.
Напомним, ранее известный среди молодежи бар в центре Новосибирска получил штраф за использование зарубежной музыки. Ди-джеи включали треки Drake и ASAP, не имея на это прав.