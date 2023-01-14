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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Более 20 телеканалов отключат в Новосибирской области с 16 января – в чем причина

Сегодня, 02:54
Фото: 1MI
Телевидение и радио отключат из-за плановых работ

В Новосибирской области свыше 20 телеканалов прекратят вещание 16 января

В Новосибирской области Сибирский региональный центр РТРС объявил о временном прерывании вещания многих телеканалов с 16 января.

По данным РТРС, с 16 по 22 января 2023 года многие телеканалы перестанут работать. Эта мера временная. Связано прекращение вещания с профилактическими работами.

В этот период специалисты проведут плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Также отмечается, что из-за непогоды, часть работ могут перенести на другое время или отменить.

Отключение произведут по районам области. В какое время, и какие каналы и радио перестанут работать – можно посмотреть по ссылке. Стоит отметить, что время РТРС указал московское.

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Напомним, ранее известный среди молодежи бар в центре Новосибирска получил штраф за использование зарубежной музыки. Ди-джеи включали треки Drake и ASAP, не имея на это прав. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирская область#Телевидение#Радио
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